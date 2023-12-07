В «Манеже» состоится первая Московская неделя красоты

С 9 по 12 декабря в «Манеже» пройдет главное событие бьюти-индустрии — первая Московская неделя красоты. Ее организатор — Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Среди приглашенных гостей — эксперты из Турции, Кореи, Казахстана, Беларуси, Ливана и других стран.

Программа мероприятия разделена на четыре тематических дня. В рамках деловой части пройдут 50 сессий с участием российских и зарубежных спикеров.

На Московской неделе красоты гости узнают о достижениях бьюти-индустрии по самым разным направлениям: макияж, уход за собой, правильное питание, инновационные технологии и пр. Более 450 производителей косметики, парфюмерии и средств для ухода из России и зарубежных стран представят продукцию.

Хедлайнеры мероприятия:

топ-визажист, бьюти-блогер, основательница студии красоты Krygina Studio — Елена Крыгина ;

основательница корейского бренда косметики премиум-класса Bohicare — Светлана Сон;

создательница популярной инновационной платформы корейских бьюти-гаджетов — Бо Хя Ким ;

чемпион России, вице-чемпион Европы по макияжу и основатель собственной школы мейкапа — Владимир Калинчев ;

вице-мисс Россия 2009 года, финалистка конкурса «Мисс мира» и владелица сети салонов красоты KeepLooking — Ксения Шипилова;

известный ливанский визажист и владелец бренда косметики Samer Khouzami — Самер Хузами ;

ведущий визажист — Эрнест Мунтаниоль.

Чтобы стать участником первой Московской недели красоты, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте.