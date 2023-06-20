В МГУ наградили лауреатов студенческого фотоконкурса. Публикуем работы победителей в номинации «СЭ»

В МГУ наградили лауреатов студенческого фотоконкурса. Победителем в номинации «Сними Эксклюзив» от «СЭ» стала Светлана Ни с работой «За дружбу журфаков». Второе место занял Евгений Филиппов с работой «Индивидуальная гонка», а третье — Иван Логинов с работой «Центр внимания».

Фото Евгений Филиппов

Церемония вручения наград прошла в Мраморном фойе Культурного центра МГУ. Гостями и партнерами проекта стали представители ТАСС, издания «Вокруг света» и «Научная Россия». После завершения церемонии одна из членов жюри, Дарья Гайдамак, провела для участников мастер-класс по фотографии.