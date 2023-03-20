В моду входят усики у женщин. Тренд на естественность выходит на «новый уровень»

Amazon Prime выпустил провокационный ролик, главной героиней которого стала юная девушка с одной очень деликатно проблемой — усики над верхней губой. Вдохновившись образами таких ярких и талантливых людей, как Фредди Меркьюри, Фрида Кало и Эдди Мерфи, она решает превратить маленький недостаток в свою фишку.

В финале ролика преобразившаяся девушка феерично врывается в класс под музыку Queen. Режиссером видео и автором его идеи стала американская актриса Оливия Уайлд, известная по фильмам «Вавилон» (2022), «Не беспокойся, дорогая» (2022), «Доктор Хаус» (2004) и прочим.

Некоторые полагают, что бьюти-тренд на естественность в ближайшее время может выйти на «новый уровень», и вместо способов борьбы с нежелательными волосами в моду войдут различные средства по уходу, для окрашивания и дизайна (туши, глиттеры и прочее).

Ранее мы рассказывали, почему у женщин растут усы.