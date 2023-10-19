В Москве пройдет масштабный wellness-фестиваль

Сегодня, 19:00
21 и 22 октября в культурном центре «Зил» в Москве пройдет грандиозный wellness-фестиваль RE.FEST.
За два насыщенных дня участники узнают о здоровых привычках и позитивных изменениях, а также о том, как повысить качество жизни.
В программе — выступления более 45 экспертов из разных областей, блогеров, звезд и лидеров мнений. Будет работать более 20 тематических зон. На площадке можно будет получить консультацию нутрициолога и поучаствовать в мастер-классе.
А еще будет организован Маркет натуральных продуктов со специальными фестивальными ценами.