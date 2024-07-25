В России подорожают сразу несколько категорий товаров

С 27 июля вступает в силу Постановление правительства РФ о повышении налоговой ставки ввозных пошлин. Это сильно повлияет на отпускную цену на любимые россиянами конфеты, шоколад, печенье и другие лакомства. Например, прайс на продукцию под брендами Nutella, Oreo, Milka, Chupa Chups, Ritter Sport, Toffifee, Toblerone вырастет на 20-30%, передает Telegram-канал Mash.



Вместе со сладостями подорожают и товары первой необходимости. Цены вырастут на средства личной гигиены, бытовую химию, свинцовые аккумуляторы и ароматические масла. В первую очередь изменения коснуться косметической и парфюмерной сфер. Пошлина на бренды Reserved, Vittorio Bellucci, Givenchy Paris, Hugo Boss, Montal, Kilian, а также на всю линейку Gillette, Colgate, S.C. Johnson & Son, Lacalut White, Blend-a-Med, President, R.O.C.S sensitive вырастет на 35%.

Одежда из стран Балтии вырастет в цене до 50%. Примерно на столько же подорожает электроника, стройматериалы, охотничьи и спортивные ружья, патроны, детали к винтовкам и многое другое.