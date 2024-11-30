В соцсетях появился новый тренд на зимний стиль Анны Карениной

Как сообщает Mash, в социальных сетях завирусился новый тренд на зимнюю эстетику великосветской жизни XIX века. Меха, платки, жемчуг и другие знаковые элементы гардероба а-ля рус становятся популярными благодаря инфлюенсерам.

В TikTok и других социальных платформах стремительно набирает обороты тренд, вдохновленный стилем «Анны Карениной», где дамы с удовольствием возрождают традиции дворянской культуры. Их выходы в театры и на балет, написание писем от руки, романтические ужины при свечах, чтение классической литературы и тематические вечеринки-балы уже стали обыденностью. Неудивительно, что многие стремятся обновить гардероб и отправляются на поиски винтажных сокровищ и уникальных предметов стиля.

Модные блогеры активно охотятся за меховыми горжетками, жемчужными аксессуарами, элегантными шубами, муфтами и шляпками с вуалью. Все это становится для них символами изысканности и роскоши, которые они дополняют томными взглядами, бокалами шампанского и книгой «Анна Каренина» под мышкой.

Этот тренд завоевал популярность не только в России, но и за ее пределами. Инфлюенсеры из США и Европы с удовольствием примеряют меха и погружаются в чтение Толстого, восхищаясь российскими имперскими направлениями, которые вновь обретают свою актуальность.