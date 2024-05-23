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В США провели аналог Met Gala для собак
Жизнь и общество

Сегодня, 15:45

1 мин.

В США провели аналог Met Gala для собак

Мария Маковей
Автор
Участник модного показа Pet Gala
Фото Getty Images
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В Америке впервые провели Pet Gala — модный показ, где в необычных нарядах на ковровую дорожку вышли собаки. Образы животные позаимствовали у звезд с благотворительного бала Met Gala. Фотографии с мероприятия публикует Hollywood Reporter.

Дизайнер Энтони Рубио с собакой на модном показе Pet Gala
Фото Getty Images

Модное дефиле проходило в нью-йоркском Музее собак (American Kennel club Museum of the Dog). Костюмы для питомцев создал американский дизайнер Энтони Рубио, который и ранее шил подобные наряды и устраивал собакам фотосессии. На этот раз модельер заключил договор с музеем для проведения собственного дефиле.

Участницы модного показа Pet Gala
Фото Getty Images

В итоге на красной ковровой дороже собаки позировали перед фотографами в одежде, воссозданной по аналогии с нарядами таких звезд, как Bad Bunny, Джиджи Хадид, Ники Минаж, Cardi B, Дженнифер Лопес и Шакиры. Рубио также повторил образы Гэйл Кинг, Ирины Шейк и Эда Ширана.

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