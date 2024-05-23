В США провели аналог Met Gala для собак

В Америке впервые провели Pet Gala — модный показ, где в необычных нарядах на ковровую дорожку вышли собаки. Образы животные позаимствовали у звезд с благотворительного бала Met Gala. Фотографии с мероприятия публикует Hollywood Reporter.

Фото Getty Images

Модное дефиле проходило в нью-йоркском Музее собак (American Kennel club Museum of the Dog). Костюмы для питомцев создал американский дизайнер Энтони Рубио, который и ранее шил подобные наряды и устраивал собакам фотосессии. На этот раз модельер заключил договор с музеем для проведения собственного дефиле.

Фото Getty Images

В итоге на красной ковровой дороже собаки позировали перед фотографами в одежде, воссозданной по аналогии с нарядами таких звезд, как Bad Bunny, Джиджи Хадид, Ники Минаж, Cardi B, Дженнифер Лопес и Шакиры. Рубио также повторил образы Гэйл Кинг, Ирины Шейк и Эда Ширана.