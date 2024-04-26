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В Великобритании готовятся к смерти Карла III
Жизнь и общество

Сегодня, 11:00

1 мин.

В Великобритании готовятся к смерти Карла III

Мария Маковей
Автор
Король Великобритании Карл III.
Карл III.
Фото Global Look Press
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Британское правительство активно пересматривает и обновляет план «Менайский мост», подготовленный на случай смерти короля Великобритании Карла III. Об этом сообщило издание Daily Beast.

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«С планов стряхнули пыль и сейчас их активно обновляют. Этого можно было ожидать, учитывая, что у короля диагностировали рак», — говорится в статье со ссылкой на источник, близкий к Букингемскому дворцу.

Отмечается, что план «Менайский мост» — не первый в истории план, который разработали на случай смерти монарха Великобритании. Например, в случае с гибелью королевы Елизаветы II была организована операция «Лондонский мост».

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