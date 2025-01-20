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В Запорожце Гоши Куценко обнаружено тело женщины: что известно
Жизнь и общество

Сегодня, 14:40

1 мин.

В «Запорожце» Гоши Куценко обнаружено тело женщины: что известно

Мария Задорожная
Автор
Гоша Куценко
Фото Дмитрий Коротаев, Известия
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20 января Telegram-канал SHOT сообщил, что в машине Гоши Куценко, припаркованной во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте, нашли тело женщины с признаками насильственной смерти. Что известно о произошедшем на данный момент.

Что произошло

Накануне утром 20 января прохожие обнаружили тело женщины в стареньком «Запорожце», который стоял во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте. Как сообщает источник, этот автомобиль принадлежит заслуженному артисту РФ Гоше Куценко. Машина была открыта. Прибывшие на место эксперты установили, что женщина убита несколько часов назад. Личность погибшей не установлена.

Причастен ли артист

По данным Telegram-канала, Гоша Куценко, скорее всего, забыл закрыть «Запорожец», так как при осмотре автомобиля следов взлома не обнаружено. Кроме того, подозреваемый в совершении преступления уже задержан правоохранительными органами. Им оказался 30-летний безработный мужчина. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Также стало известно, что «Запорожец» Куценко купил себе в 2019 году как память о родном городе. Он регулярно ездил на нем по улицам столицы. Сам актер пока никак не прокомментировал случившееся.

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