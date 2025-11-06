СМИ: Валя Карнавал вышла замуж

6 ноября, 15:15
Блогер и певица Валя Карнавал вышла замуж за бизнесмена Аргишти Эвояна, пишет «Газета.Ru». Поводом для появления такой информации послужило фото, которое 23-летняя звезда опубликовала в личном блоге Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
На снимке Валя показала часть своего образа: белое платье с кружевной отделкой, колготки ему в тон и необычный букет невесты. Наряд она дополнила туфлями на шпильке и аккуратным кольцом на безымянном пальце левой руки. Примечательно, что в России кольца носят на правой руке, а вот в Армении — на левой.
При этом ни Карнавал, ни 29-летний Аргишти никогда не подтверждали свои отношения официально.
bask
Ну наконец-то, неделю ждал информацию)))
07.11.2025
Stranger in the Night
Ага. Три раза в день. Разными способами.
07.11.2025
Stranger in the Night
Ах, радость-то какая! Ну, теперь заживем!/ А для чего здесь приводится мониторинг Запрещенной в России сети и зачем вообще это все надо в СЭ? Вопросы, надо полагать, вновь риторические...))
07.11.2025
J. P.
Напишите о ней в следующий раз, когда она превратится в Валю Корвалол...
06.11.2025
на каждый клуб перезва найдется!
армянская падстилка
06.11.2025
С детства за Уралмаш!
Кучмий, прости...
06.11.2025
napadenie
мы думали заглянули на спорт ресурс, а оказалось на маскарад с карнавалом.
06.11.2025
555 555
Какое счастье. Давайте порадуемся за Валю и её мужа,так как они теперь официально будут "устанавливать рекорды!"
06.11.2025
UDJ
Я удивлен, как эту новость еще на первую полосу вместо фаворитов Кубка Гагарина не вынесли. С иллюстрацией.
06.11.2025
андр
Что мне делать теперь, со знанием этого события?
06.11.2025
Marcus Crassus
Теперь она будет Валя Маскарад.
06.11.2025
Niko McCowrey
А ты, автор, что в запрещенограмме делаешь?
06.11.2025
litvinovvv
У газетки дна видимо нет.. Или стучать снизу некому?
06.11.2025
Артемон Доберманов
На КДК всех
06.11.2025
Горын
Кто это?
06.11.2025
lenoblles
Будет ему борщи варить ?
06.11.2025
qazz
Огромное спасибо за подробное описание наряда невесты. Без этого бы новость была менее достойной спортивного издания.
06.11.2025
Kirill Boglovsky
Новость спорта в типа главной спортивной газете страны
06.11.2025
UDJ
Мария Задорожная, где здесь про спорт? Зачем знать, как одна шмара легла под барыгу?
06.11.2025
Apple User c7c3d8
лед залит
06.11.2025
Иванова Кира
Валя сразила его сердце песней... Славный город Ереван лесопет катылся, Аргиш на дэвушка смотрел и в канав свалился. Дэвушка, Валушка какой ты хороший, у меня есть два ишак- на твой рож похожий.:smile::dancer::dancer::dancer:
06.11.2025
Иванова Кира
Ну хоть не Газон Засеян))
06.11.2025