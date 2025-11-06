СМИ: Валя Карнавал вышла замуж

Блогер и певица Валя Карнавал вышла замуж за бизнесмена Аргишти Эвояна, пишет «Газета.Ru». Поводом для появления такой информации послужило фото, которое 23-летняя звезда опубликовала в личном блоге Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото Личный аккаунт Вали Карнавал, соцсети

На снимке Валя показала часть своего образа: белое платье с кружевной отделкой, колготки ему в тон и необычный букет невесты. Наряд она дополнила туфлями на шпильке и аккуратным кольцом на безымянном пальце левой руки. Примечательно, что в России кольца носят на правой руке, а вот в Армении — на левой.

При этом ни Карнавал, ни 29-летний Аргишти никогда не подтверждали свои отношения официально.