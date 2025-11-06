Видео
Валя Карнавал вышла замуж: что известно — кто муж
Жизнь и общество

6 ноября, 15:15

1 мин.

СМИ: Валя Карнавал вышла замуж

Мария Задорожная
Автор
Валя Карнавал
Фото Эдуард Корниенко, Известия

Блогер и певица Валя Карнавал вышла замуж за бизнесмена Аргишти Эвояна, пишет «Газета.Ru». Поводом для появления такой информации послужило фото, которое 23-летняя звезда опубликовала в личном блоге Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Валя Карнавал
Фото Личный аккаунт Вали Карнавал, соцсети

На снимке Валя показала часть своего образа: белое платье с кружевной отделкой, колготки ему в тон и необычный букет невесты. Наряд она дополнила туфлями на шпильке и аккуратным кольцом на безымянном пальце левой руки. Примечательно, что в России кольца носят на правой руке, а вот в Армении — на левой.

При этом ни Карнавал, ни 29-летний Аргишти никогда не подтверждали свои отношения официально.

22
  • bask

    Ну наконец-то, неделю ждал информацию)))

    07.11.2025

  • Stranger in the Night

    Ага. Три раза в день. Разными способами.

    07.11.2025

  • Stranger in the Night

    Ах, радость-то какая! Ну, теперь заживем!/ А для чего здесь приводится мониторинг Запрещенной в России сети и зачем вообще это все надо в СЭ? Вопросы, надо полагать, вновь риторические...))

    07.11.2025

  • J. P.

    Напишите о ней в следующий раз, когда она превратится в Валю Корвалол...

    06.11.2025

  • на каждый клуб перезва найдется!

    армянская падстилка

    06.11.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Кучмий, прости...

    06.11.2025

  • napadenie

    мы думали заглянули на спорт ресурс, а оказалось на маскарад с карнавалом.

    06.11.2025

  • 555 555

    Какое счастье. Давайте порадуемся за Валю и её мужа,так как они теперь официально будут "устанавливать рекорды!"

    06.11.2025

  • UDJ

    Я удивлен, как эту новость еще на первую полосу вместо фаворитов Кубка Гагарина не вынесли. С иллюстрацией.

    06.11.2025

  • андр

    Что мне делать теперь, со знанием этого события?

    06.11.2025

  • Marcus Crassus

    Теперь она будет Валя Маскарад.

    06.11.2025

  • Niko McCowrey

    А ты, автор, что в запрещенограмме делаешь?

    06.11.2025

  • litvinovvv

    У газетки дна видимо нет.. Или стучать снизу некому?

    06.11.2025

  • Артемон Доберманов

    На КДК всех

    06.11.2025

  • Горын

    Кто это?

    06.11.2025

  • lenoblles

    Будет ему борщи варить ?

    06.11.2025

  • qazz

    Огромное спасибо за подробное описание наряда невесты. Без этого бы новость была менее достойной спортивного издания.

    06.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    Новость спорта в типа главной спортивной газете страны

    06.11.2025

  • UDJ

    Мария Задорожная, где здесь про спорт? Зачем знать, как одна шмара легла под барыгу?

    06.11.2025

  • Apple User c7c3d8

    лед залит

    06.11.2025

  • Иванова Кира

    Валя сразила его сердце песней... Славный город Ереван лесопет катылся, Аргиш на дэвушка смотрел и в канав свалился. Дэвушка, Валушка какой ты хороший, у меня есть два ишак- на твой рож похожий.:smile::dancer::dancer::dancer:

    06.11.2025

  • Иванова Кира

    Ну хоть не Газон Засеян))

    06.11.2025