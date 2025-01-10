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Венсан Кассель и Нара Баптиста стали родителями: пол и имя ребенка
Жизнь и общество

Сегодня, 16:25

1 мин.

58-летний Венсан Кассель стал отцом в четвертый раз

Мария Задорожная
Автор
Нара Баптиста и Венсан Кассель.
Фото Manuele Mangiarotti, Keystone Press Agency, Global Look Press
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58-летний французский актер Венсан Кассель стал отцом в четвертый раз. В социальных сетях он сообщил, что у него родился сын.

«Уже умный, полный здоровья, любви и поэзии. Самый крутой чувак на свете», — написал Кассель.

Мамой мальчика стала 28-летняя возлюбленная Венсана, бразильская модель Нара Баптиста. Малыш родился на свет 7 января, ему уже дали интересное имя — Каэтано.

Известно, что у актера уже есть три дочери от двух бывших жен: Дева и Леони от Моники Беллуччи, а также Амазони от Тины Кунаки.

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