Хрюнов: «Сделаем все, чтобы в сентябре или октябре Канье Уэст появился в Москве и дал большой концерт»

Боксерский промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что сейчас занимается приглашенным рэп-исполнителя Канье Уэста в Россию.

«В декабре прошлого года я поговорил с менеджерами Канье Уэста. Была смелая идея — отметить его день рождения в Москве. Наши дни рождения с Канье находятся рядом. Во время разговора мы обменялись репликами. Он сказал, что хочет концерт в свой день рождения — 8 июня, а я сказал, что хочу в свой — 11 июня. На этом мы остановились. Но потом пошла утечка информации и появились несколько «промоутеров», которые сказали, что никакого концерта и приезда Уэста не будет.

Переговоры продолжаются. Мы сделаем все, чтобы в сентябре или октябре Канье появился в Москве и дал большой концерт. «Лужники» — как вариант. На этой площадке уже запланировано проведение крупного мероприятия. И есть предложение провести концерт в рамках этого события», — цитирует «КП Спорт» Хрюнова.