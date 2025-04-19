Vogue назвал модную замену белой рубашке

Редакторы французской версии Vogue назвали новую модную замену белой рубашке на лето 2025 года. По их словам, эта вещь будет актуальна в любое время года.

Так трендовой заменой белой рубашке станут нежно-голубые рубашки, которые вошли в новые коллекции многих известных брендов: Tom Ford, Stella McCartney и Versace.

Стилисты также отметили, что этому тренду уже следует американская супермодель Джиджи Хадид, которая появилась в нежно-голубой рубашке, заправленной в черные брюки, на шоу The Tonight Show с Джимми Фэллоном.