Vottovaara Mountain Race 2023 пройдет в Карелии 9 и 10 сентября

9 и 10 сентября в Карелии на трассе по горе Воттоваара пройдет Vottovaara Mountain Race 2023. Забеги состоятся на 14 км, 55 км, 50 миль и 100 миль, а для детей и подростков — на 1 или 3 км соответственно. Организаторы ожидают около 1 500 участников.

Беговой уик-энд откроет Vottovaara Mountain Race 100 миль 9 сентября, где атлетам необходимо будет преодолеть 160 км с набором высоты около 2 000 м, а лимит на прохождение дистанции составит 27 часов.

10 сентября состоится забег на 50 миль по кольцевой дистанции с набором высоты около 1 000 м. А также в этот день пройдет забег на 55 км (набор высоты около 700 м и обязательный забег на гору Воттоваара). Последними на старт выйдут участники забега на 14 км, которые преодолеют радиальную дистанцию с кольцом по Мраморному карьеру.

По итогам соревнований участники получат денежное вознаграждение и подарки.