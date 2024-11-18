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Юрия Куклачева госпитализировали из-за проблем с сердцем
Жизнь и общество

Сегодня, 17:05

1 мин.

Дрессировщика кошек Юрия Куклачева госпитализировали из-за проблем с сердцем

Мария Задорожная
Автор
Дрессировщик кошек Юрий Куклачев
Фото Сергей Петров, news.ru, Global Look Press
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Известный российский дрессировщик кошек Юрий Куклачев снова госпитализирован из-за проблем с сердцем, сообщает SHOT.

Юрия Дмитриевича поместили в московский кардиоцентр. Там 75-летнему артисту нужно пройти полное обследование и курс терапии после перенесенного весной инфаркта. Отмечается, что после весеннего приступа у Куклачева возникли проблемы с дыханием.

Сын Юрия в беседе с Mash отметил, что дрессировщик обратился к медикам за помощью сегодня днем. Еще вчера вместе с семьей он праздновал день рождения дочери Екатерины.

Напомним, в апреле Юрию Куклачеву стало плохо во время выступления в Москве. Дрессировщика увезли в больницу, врачи диагностировали обширный инфаркт. В мае артиста выписали из больницы. После выздоровления он говорил, что поддерживать здоровье ему помогают любимые кошки.

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