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Зарубежные СМИ: Джастин Бибер почти не ест на фоне скандала с Пи Дидди
Жизнь и общество

Сегодня, 17:45

1 мин.

Зарубежные СМИ: Джастин Бибер почти не ест на фоне скандала с Пи Дидди

Мария Задорожная
Автор
Джастин Бибер
Фото соцсети
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Певец Джастин Бибер сильно похудел и практически не ест на фоне скандала с рэпером и продюсером Пи Дидди (Шоном Комбсом), сообщает RadarOnline со ссылкой на инсайдеров.

«Парень почти не ест, достаточно взглянуть на него, чтобы понять это», — сказал источник.

Также анонимный собеседник издания заявил, что 30-летний артист боится, что СМИ опубликуют информацию о его связях с Пи Дидди, с которым Бибер сотрудничал с 13 лет. Супруга музыканта, Хейли, помогает мужу преодолеть непростой период. Однако она хочет, чтобы Бибер прошел курс психотерапии на фоне разразившегося скандала.

Издание напомнило, что после ареста Комбса в интернете всплыло видео, где 15-летний Джастин проводит «48 часов с Дидди». В ролике продюсер называет свои знаменитые белые вечеринки «мечтой подростка», но что именно они будут делать, не уточняет. После в прессе возникли слухи, что в подростковом возрасте Джастин Бибер подвергся насилию со стороны Пи Дидди.

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