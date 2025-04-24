Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Подглядывать
Мода
Деньги
Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Зарубежные СМИ: Джастин Бибер попал в секту
Жизнь и общество

Сегодня, 14:15

1 мин.

Зарубежные СМИ: Джастин Бибер попал в секту

Мария Задорожная
Автор
Джастин Бибер
Фото Imago, Global Look Press
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Райан Гуд, один из ближайших друзей Джастина Бибера, решил прекратить общение с певцом из-за его дружбы со священником. Об этом сообщает TMZ.

Согласно информации издания, Бибер сильно сблизился со своим пастором Джудой Смитом и близкие люди начинают волноваться, что он может оказаться в сектантской среде.

Источники утверждают, что Райан Гуд, который ранее был менеджером Джастина и работал креативным директором его модного бренда, не общается с артистом уже более года. Именно в этот период Райан перестал посещать церковь, в которую по-прежнему ходит Бибер и где служит Смит.

Инсайдеры сообщает, что Райан считает религиозное сообщество культовой организацией и выражает недовольство из-за того, что Смит был включен в совет директоров бренда певца.

Джастин Бибер.Грэмми, болезнь Лайма и свадьба с Хейли. Биография Джастина Бибера
Новости холдинга
В 2025 году отметят 80-летие со дня Победы
Капитан «Автомобилиста» Голышев сдал положительный допинг-тест
Трамп вновь недоволен Зеленским из-за переговоров. Что пишут СМИ
ФСБ показала кадры предотвращения теракта в Нижегородской области
Суд приговорил генерала Ивана Попова к пяти годам колонии
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?