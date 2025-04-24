Зарубежные СМИ: Джастин Бибер попал в секту

Райан Гуд, один из ближайших друзей Джастина Бибера, решил прекратить общение с певцом из-за его дружбы со священником. Об этом сообщает TMZ.

Согласно информации издания, Бибер сильно сблизился со своим пастором Джудой Смитом и близкие люди начинают волноваться, что он может оказаться в сектантской среде.

Источники утверждают, что Райан Гуд, который ранее был менеджером Джастина и работал креативным директором его модного бренда, не общается с артистом уже более года. Именно в этот период Райан перестал посещать церковь, в которую по-прежнему ходит Бибер и где служит Смит.

Инсайдеры сообщает, что Райан считает религиозное сообщество культовой организацией и выражает недовольство из-за того, что Смит был включен в совет директоров бренда певца.