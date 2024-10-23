Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Подглядывать
Мода
Деньги
Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Зарубежные СМИ: Джейсон Стэйтем женится на Рози Хантингтон-Уайтли
Жизнь и общество

Сегодня, 17:40

1 мин.

Зарубежные СМИ: Джейсон Стэйтем женится на Рози Хантингтон-Уайтли

Мария Задорожная
Автор
Джейсон Стэйтем И Рози Хантингтон-Уайтли
Фото Global Look Press
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

57-летний Джейсон Стэйтем все-таки решился взять в жены модель Роузи Хантингтон-Уайтли, с которой обручился еще 8 лет назад, передает RadarOnline.

Как сообщил инсайдер издания, пара чрезвычайно счастлива вместе. В их отношениях случались взлеты и падения, но актер преодолел свои проблемы и зарекомендовал себя как отличный партнер и отец. Более того, Джейсон и Рози также планируют рождение третьего ребенка.

В публикации говорится, что свадьба селебрити откладывалась много лет по разным причинам. Так сразу после помолвки модель забеременела и не хотела быть беременной на церемонии. Потом пара решила подождать, пока их первенец подрастет, но Роузи снова забеременела и родила уже второго ребенка от Стэйтема.

Напомним, 37-летняя Роузи находится в отношениях с Джейсоном с 2010 года.

Джейсон Стейтем. Путь Джейсона Стейтема: от сборной Англии до легенды боевиков
Новости холдинга
В Узбекистане заявили об отправке в РФ тел погибших россиян после судмедэкспертизы
Эксперты рассказали, выгодно ли брать отпуск в ноябре 2024 года
Глюкозу оштрафовали по статье об употребление наркотиков
Военный истребитель упал во время тренировочного полета в Бразилии
Евгений Семененко: биография двукратного чемпиона России
Болел за «Спартак», получал меньше всех в «Динамо», любил омара под майонезом. Десять малоизвестных фактов о Льве Яшине
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ