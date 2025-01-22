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Зарубежные СМИ: Хейли Бибер готовится разводиться с Джастином из-за скандала с Пи Дидди
Жизнь и общество

Сегодня, 13:20

1 мин.

Зарубежные СМИ: Хейли Бибер готовится разводиться с Джастином из-за скандала с Пи Дидди

Мария Задорожная
Автор
Хейли и Джастин Бибер
Фото Jon Kopaloff, Getty Images
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В зарубежных СМИ появилась информация, что Хейли Бибер задумалась о разводе с Джастином. Причиной разрыва звездной пары может стать скандал с Шоном Комбсом, известным как Пи Дидди. Об этом сообщает RadarOnline со ссылкой на инсайдера.

Известно, что певец пережил серьезный стресс из-за ситуации с Комбсом. Ведь есть версии, что Пи Дидди мог совершать преступные действия против юного Джастина. Из-за поднявшегося внимания к супругу, Хейли задумалась, куда их брак может привести скандал с рэпером.

«Она дошла до предела своих возможностей с Джастином. У них только что родился ребенок, и все, что он делает, — утопает в жалости к себе и тревоге. Она мало что может сделать для него сейчас, когда он погрузился в пучину отчаяния из-за этого дела. Он не справляется как муж и отец, и Хейли предстоит принять трудное решение относительно их будущего», — сказал источник.

Инсайдер добавил, что Хейли очень любит Бибера, но видит, что ситуация с Пи Дидди сильно влияет на их отношения. Это может стать причиной разрыва знаменитостей.

На фоне неутихающего интереса возлюбленные продолжают публиковать романтические совместные снимки в соцсетях. Но еще одним поводом для слухов стало и то, что Джастин отписался от аккаунта супруги в соцсетях. Он выложил историю, что его взломали и отписали от жены, но удалил буквально через пару минут.

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