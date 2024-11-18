Зарубежные СМИ: Пи Дидди пытается помешать расследованию своих преступлений

Рэпер и продюсер Шона Комбы, известный как Пи Дидди, пытается помешать расследованию уголовного дела, связанного с его преступлениями, сообщает газета The New York Times.

Согласно данным правоохранительных органов, музыкант хочет уклониться от ответственности с помощью взяток. Эта информация появилась за неделю до заседания, на котором решится вопрос о возможности освобождения Пи Дидди под залог. В иске также говорится о попытках рэпера связаться с потенциальными свидетелями, в том числе с помощью других подозреваемых.

Прокуроры утверждают, что Комбс совершал несанкционированные звонки, используя телефонные номера как минимум восьми других заключенных.

Напомним, что 17 сентября рэпера арестовали в Нью-Йорке по решению суда. Ему предъявлены обвинения в организации проституции и торговле людьми. Предварительное слушание по его делу назначено на 5 мая 2025 года.