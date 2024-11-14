Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Подглядывать
Мода
Деньги
Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Зарубежные СМИ: знаменитости, имеющие связи с Пи Дидди, платят его жертвам за молчание
Жизнь и общество

Сегодня, 15:15

1 мин.

Зарубежные СМИ: знаменитости, имеющие связи с Пи Дидди, платят его жертвам за молчание

Мария Задорожная
Автор
Пи Дидди
Фото Streeter Lecka, Getty Images
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Некоторые знаменитости опасаются разоблачения своих связей с рэпером Шоном Комбсом, более известным как Пи Дидди. Поэтому они платят деньги его жертвам за молчание. Об этом сообщает портал TMZ, ссылаясь на заявление американского певца Рэя Джея.

Ранее Deadline информировал, что против Пи Дидди было подано шесть новых исков. В этих исках впервые фигурируют обвинения в адрес других неназванных знаменитостей, которые также были на его известных вечеринках.

«Рэй Джей заявил, что с ним связались несколько знаменитостей, которые напуганы своей связью с Дидди. Они обращаются к некоторым из предполагаемых жертв и платят им за молчание», — говорится в публикации.

Напомним, что Пи Дидди обвиняют в различных тяжких преступлениях. Предполагается, что они совершались в период с 2000 по 2022 год в таких городах, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Лас-Вегас, на его громких «белых вечеринках».

Максим Лагашкин, Лена Катина и&nbsp;Тимати. Кто из российских звезд был на скандальных «белых вечеринках» Пи Дидди
Новости холдинга
За что Амарала уволили из «Спартака»
В Минстрое подтвердили планируемые изменения в ЖК по неузаконенной перепланировке
Илья Казаков назвал лучших в первом круге РПЛ
«Металлург» всухую проиграл «Трактору» в домашнем матче КХЛ
Европа не сможет заменить российский СПГ американским. И вот почему
Украину готовят к сокращению объемов помощи. Что пишут СМИ
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Читайте далее
Дизайнер рассказала, какие пуховики будут в тренде этой зимой

Olimpbet awards

Кубок года по футболу