Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Подглядывать
Мода
Деньги
Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Жена Александра Буйнова опровергла информацию о том, что у него рак последней стадии
Жизнь и общество

Сегодня, 14:25

1 мин.

Жена Александра Буйнова опровергла информацию о его болезни

Мария Задорожная
Автор
Александр Буйнов
Фото Анатолий Ломохов, Global Look Press
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Сегодня, 26 ноября, в ряде российских СМИ появилась новость о том, что 74-летнему певцу Александру Буйнову присвоили паллиативный статус. У артиста, который никогда не скрывал, что страдает онкологией, диагностировали последнюю, терминальную стадию рака предстательной железы. Однако жена певца и его помощница опровергли данные слухи.

«Вы что, шутите, что ли? Я не могу понять... У меня даже нет слов откомментировать. Человек работает. Вчера из Кремля приехал. Завтра снова выступает. У него все отлично», — заявила Елена Буйнова в беседе с АиФ.

Помощница Буйнова Елена Козырь также подтвердила слова супруги артиста.

«Конечно, это неправда. Такое уже не первый раз! Непонятно, кто и зачем это выдумывает, с какой целью размещает. У нас очень насыщенный график. Расписан каждый день. Александр Николаевич чувствует себя отлично. Скорее всего, и на Новый год он будет работать», — рассказала она KP.RU.

Также сообщается, что накануне Александр Буйнов выступил в Кремлевском дворце на концерте памяти поэта Роберта Рождественского.

Примечательно то, что в октябре Александр Николаевич уже опровергал слухи о рецидиве онкологического заболевания. Тогда он заявил недоброжелателям, что «здоров».

Новости холдинга
Вратаря «Челмета» Щетилина сбил пьяный водитель в Челябинске
Судей заподозрили в нечестности. Что произошло после 16 тура РПЛ
Лавров указал на отброшенные НАТО приличия в заявлениях о превентивных ударах по РФ
Дзюба ответил Геничу на слова о «футбольной псине»
Вырвавшийся из загона бык мог стать причиной гибели девушки в Красноярском крае
Чего ждать от команды Трампа. Разбор
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Olimpbet awards

Кубок года по футболу