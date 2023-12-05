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Жена звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» опубликовала семейное фото
Жизнь и общество

Сегодня, 18:15

1 мин.

Жена звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» опубликовала семейное фото

Фото Кадр из сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте»
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Жена актера Рузиля Минекаева Азиза Бекманова опубликовала фото, на котором семейная пара запечатлена с сыном.

Актеры Рузиль Минекаев и Азиза Бекманова с сыном
Фото Соцсети

Рузиль Минекаев получил широкую известность благодаря сериалу Wink и START «Слово пацана. Кровь на асфальте», где он сыграл Марата.

Актер рассказывал в интервью: «Когда я прочитал сценарий, первые пять серий, я понял, что безумно хочу сыграть Марата. Я думал: господи, я очень хочу, чтобы меня утвердили в этот сериал на эту роль! Я настолько тащусь от этого проекта! В нем классно все: от режиссуры до монтажа, света, музыки, костюмов и так далее. Я так говорю не потому, что имею к нему отношение. Если бы я в нем не снимался, я точно так же всем бы его советовал. Это просто очень крутой проект!»

Азиза Бекманова тоже актриса. Ее можно увидеть в эпизодических ролях в проектах «И снова здравствуйте!», «Два холма» и «Сеструха».

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