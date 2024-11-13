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Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2024 года
Жизнь и общество

Сегодня, 18:30

1 мин.

Назван самый сексуальный мужчина 2024 года

Мария Задорожная
Автор
Джон Красински
Фото Imago, Barbara Hine, Global Look Press
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Джон Красински стал самым сексуальным мужчиной 2024 года по версии журнала People.

«Это было абсолютно неожиданно. Я просто потерял дар речи. В голове не было ни одной мысли, кроме той, что, возможно, это какой-то розыгрыш. Я не встаю утром, думая: «Сегодня тот день, когда меня назовут самым сексуальным мужчиной в мире». И вот этот день пришел, и вы, ребята, реально установили высокую планку для меня», — прокомментировал победу актер.

Джон Красински стал известным благодаря роли Джима Халперта в американском комедийном ситкоме «Офис» и благодаря своему персонажу, сотруднику ЦРУ, в сериале «Джек Райан». Он также проявил себя как режиссер, соавтор сценария и главный актер в фильмах «Тихое место».

Премия People's Sexiest Man Alive вручается с 1985 года ежегодно. Первым обладателем этой награды стал Мел Гибсон. В прошлом году премия досталась Патрику Демпси, а среди других недавних лауреатов были Крис Эванс, Майкл Б. Джордан, Пол Радд, Джон Ледженд и Идрис Эльба.

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