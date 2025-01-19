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Журнал Vogue назвал трендовую замену кроссовкам
Жизнь и общество

Сегодня, 18:25

1 мин.

Журнал Vogue назвал трендовую замену кроссовкам

Мария Задорожная
Автор
Мокасины, лоферы и туфли
Фото Kostikova, iStock
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Стилисты журнала Vogue в новом сезоне советуют носить мокасины вместо кроссовок. Об этом говорится на официальном сайте издания.

Вместо спортивных моделей в тренде буду классические модели: мокасины и лоферы белого цвета. Эксперты заявили, что такую обувь уже представили на показах ведущих модных брендов: Miu Miu, Prada и Loewe.

Также стилисты отметили, что белые мокасины и лоферы отлично впишутся в большинство нарядов в разных стилях. Например, их можно добавить к образам с джинсами и пиджаком, шортами и шерстяным свитером, платьем и высокими носками, а также брюками и рубашкой.

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