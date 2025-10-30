Звезда «Ривердейла» Камила Мендес выходит замуж

31-летняя Камила Мендес, известная по сериалу «Ривердейл», обручилась с 33-летним блогером Руди Манкузо. Об этом пара объявила в социальных сетях.

Мужчина организовал для возлюбленной вечеринку-сюрприз в Лос-Анджелесе, где и сделал предложение.

На опубликованных в личном блоге снимках Камила одета в темно-синий укороченный жилет, мини-юбку и туфли на каблуке. Руди выбрал белую рубашку и черные брюки с высокой талией.

Фото Личный аккаунт Камилы Мендес, соцсети

Известно, что Мендес начала встречаться с Манкузо в июле 2022 года. Ранее она состояла в отношениях с коллегой Чарльзом Мелтоном.