«Роупджампинг сейчас — моя жизнь». Личная история 75-летней Софии Батраковой

В соцсетях завирусилось видео с пожилой женщиной, которая прыгает со скалы и совершает шесть сальто в воздухе. Героиней оказалась София Батракова из Калининграда: сейчас ей 75 лет, и она всю жизнь занимается разными экстремальными видами спорта. Мы выяснили, что прыжок на видео — далеко не первый и не последний для Софии Ивановны. Поговорили со спортсменкой и узнали, как оставаться бодрой в любом возрасте.

«С детства мечтала летать»

Меня зовут Батракова София Ивановна, 12 августа мне исполнилось 75 лет. Родилась я в Мурманске. Мой отец ходил в рейсы на корабле, занимался ловлей рыбы, а мама, насколько я помню, никогда не работала — сидела дома и воспитывала троих детей. Я в детстве занималась гимнастикой, зимой каталась на лыжах, летом — в лес ходила. До сих пор это занятие люблю.

Фото Личный архив Софии Батраковой

Мои родители спортом не увлекались. Зато им занимаются мои дети. Старший сын со второго класса играл в большой теннис, а младшенький, которому уже 40 лет, увлекался даунхиллом, много раз получал травмы. Сейчас он женился и серьезным экстримом не занимается, катается на велосипеде, участвует в соревнованиях и иногда присылает мне медали из Франции. Оба сына свой спорт выбрали сами. С меня пример никто не брал, не хотят летать. А я с детства мечтала. Еще геологом быть хотела, очень нравилась их романтика — сейчас, кстати, ночевки в палатках провожу.

Я окончила школу с серебряной медалью и поступила на ихтиолога в Калининградский технический институт (ныне — университет), когда мне еще 17 лет не было. А в 18 на втором курсе я стала прыгать с парашютом — к нам пришли инструкторы и предложили записаться. Первый прыжок был с самолета Як-12. Думала только о том, чтобы правильно отделиться от самолета, как нас учили. Больше никаких эмоций. Только технические детали — надо было правильно все сделать.

Фото Личный архив Софии Батраковой

«Самый экстремальный прыжок страшно вспоминать»

Когда мы прыгали с парашютом, был случай... У нас тогда все было старое, купола аж 1947 года. Был прибор, который крепился к запаске и мог автоматически открыть парашют на заданной высоте. И иногда мы сами за кольцо не дергали — проверяли, когда конкретно парашют раскроется. И вот я снова решила проверить, когда это случится, — и прыгнула. Лечу и чувствую, что парашют уже должен раскрыться — а он все никак! Раскрылся он очень низко, все думали, что я уже разбилась. Конечно, потом меня поругали. Вот это был единственный экстремальный страшный раз — по собственной глупости. Не испугалась возобновить прыжки: в конце концов, я сама виновата была, слушаться надо.

Фото Личный архив Софии Батраковой

За год я успела напрыгать 25 прыжков — и продолжила бы еще, но, когда вернулась с летних каникул, узнала, что клуб закрыли — его начальник разбился на самолете.

Окончила институт. На последнем курсе родила первенца, мы с ним поехали по распределению. С малышом в дороге было непросто. Если бы могла той себе что-то сказать с высоты прожитых лет, сказала бы — не рожай так рано. Ни опыта еще нет, ни карьеры, ни жилья! Вместе с ребенком я 3,5 года отработала в Рязанской области. Когда вернулась в Калининград, муж пошел в море технологом работать, а я — в лабораторию химического загрязнения. Изучала местные заливы. Когда второй сын родился, я аспирантуру забросила — думала, будет легко, но оказалось не так. Можно много рассказывать, сколько я в жизни начудила, но не буду.

«Роупджампинг сейчас — моя жизнь. А парашют — первая любовь»

С 70 лет я то и дело прыгала с парашютом в тандеме. Потом хотела день рождения в полете отметить, но не успела — клуб закрыли, а я нашла для себя роупджампинг.

Фото Личный архив Софии Батраковой

Не понимаю, почему все зацепились за прыжок, который обсуждается в соцсетях. У меня был первый бэйсджамп (прыжок с парашютом с фиксированного объекта. — Прим. ред.) с горы — об этом тоже ролик есть в интернете. Второй был — классика роупджампинга: лицом вперед, очень красивый. Прыжок, который все комментируют, был третий, за ним следовал еще один. Высота была одна и та же, 232 метра. В этом месте проводится ежегодный осенний фестиваль, я целый год готовилась к нему. Роупджампингом занимаюсь второй год — потому что душа потребовала. Считаю, что бояться здесь нечего — прыгаем мы со страховкой, веревки крепкие, ребята надежные.

Фото Личный архив Софии Батраковой

Самая большая высота, с которой мы прыгаем в Калининграде, — 30 метров. Я первый раз сделала сальто, по-моему, с 23-метрового моста. Но там, наверное, от силы два оборота получается.

«Ужасно расстроилась, когда обнаружила, что меня обсуждают в Сети»

Никогда не ожидала, что так будет. Столько звонков теперь, все хотят чего-то спросить. Не все хорошо реагируют, были разные комментарии. Например: «Из-за таких, как она, повышают пенсионный возраст». А еще один товарищ написал одно слово всего — «маразм».

А я сама уже на пенсии. Мне хватает 5-6 дней домашних и садовых хлопот, а по воскресеньям мы прыгаем. Зарядку делаю не каждый день, но нагрузки мне хватает. Иногда гантелями балуюсь, растяжка у меня хорошая, на здоровье тоже не жалуюсь — ничего в жизни не ломала, по больницам не хожу, даже не знаю, где сейчас моя медкарта лежит.

Фото Андрей Алексашин, личный архив Софии Батраковой

Считаю, что для хорошей формы нужно просто не жрать — вредную еду, само собой, да и с обычной знать меру. Бывает, человек только спит и ест и не задумывается, что с ним будет через 10-15 лет.

Фото Личный архив Софии Батраковой

Для следующих прыжков меня уже пригласили в Питер — там есть Павловская труба высотой 88 метров. Я пообещала весной приехать. А летом, если у меня получится, хочу съездить на родину — на перевал геологов в Мурманске, там скала в 210 метров. Хотела же в детстве геологом стать? Значит, сам Бог велел ехать.