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В соцсетях завирусилось видео с пожилой женщиной, которая прыгает со скалы и совершает шесть сальто в воздухе. Героиней оказалась София Батракова из Калининграда: сейчас ей 75 лет, и она всю жизнь занимается разными экстремальными видами спорта. Мы выяснили, что прыжок на видео — далеко не первый и не последний для Софии Ивановны. Поговорили со спортсменкой и узнали, как оставаться бодрой в любом возрасте.
Меня зовут Батракова София Ивановна, 12 августа мне исполнилось 75 лет. Родилась я в Мурманске. Мой отец ходил в рейсы на корабле, занимался ловлей рыбы, а мама, насколько я помню, никогда не работала — сидела дома и воспитывала троих детей. Я в детстве занималась гимнастикой, зимой каталась на лыжах, летом — в лес ходила. До сих пор это занятие люблю.
Мои родители спортом не увлекались. Зато им занимаются мои дети. Старший сын со второго класса играл в большой теннис, а младшенький, которому уже 40 лет, увлекался даунхиллом, много раз получал травмы. Сейчас он женился и серьезным экстримом не занимается, катается на велосипеде, участвует в соревнованиях и иногда присылает мне медали из Франции. Оба сына свой спорт выбрали сами. С меня пример никто не брал, не хотят летать. А я с детства мечтала. Еще геологом быть хотела, очень нравилась их романтика — сейчас, кстати, ночевки в палатках провожу.
Я окончила школу с серебряной медалью и поступила на ихтиолога в Калининградский технический институт (ныне — университет), когда мне еще 17 лет не было. А в 18 на втором курсе я стала прыгать с парашютом — к нам пришли инструкторы и предложили записаться. Первый прыжок был с самолета Як-12. Думала только о том, чтобы правильно отделиться от самолета, как нас учили. Больше никаких эмоций. Только технические детали — надо было правильно все сделать.
Когда мы прыгали с парашютом, был случай... У нас тогда все было старое, купола аж 1947 года. Был прибор, который крепился к запаске и мог автоматически открыть парашют на заданной высоте. И иногда мы сами за кольцо не дергали — проверяли, когда конкретно парашют раскроется. И вот я снова решила проверить, когда это случится, — и прыгнула. Лечу и чувствую, что парашют уже должен раскрыться — а он все никак! Раскрылся он очень низко, все думали, что я уже разбилась. Конечно, потом меня поругали. Вот это был единственный экстремальный страшный раз — по собственной глупости. Не испугалась возобновить прыжки: в конце концов, я сама виновата была, слушаться надо.
За год я успела напрыгать 25 прыжков — и продолжила бы еще, но, когда вернулась с летних каникул, узнала, что клуб закрыли — его начальник разбился на самолете.
Окончила институт. На последнем курсе родила первенца, мы с ним поехали по распределению. С малышом в дороге было непросто. Если бы могла той себе что-то сказать с высоты прожитых лет, сказала бы — не рожай так рано. Ни опыта еще нет, ни карьеры, ни жилья! Вместе с ребенком я 3,5 года отработала в Рязанской области. Когда вернулась в Калининград, муж пошел в море технологом работать, а я — в лабораторию химического загрязнения. Изучала местные заливы. Когда второй сын родился, я аспирантуру забросила — думала, будет легко, но оказалось не так. Можно много рассказывать, сколько я в жизни начудила, но не буду.
С 70 лет я то и дело прыгала с парашютом в тандеме. Потом хотела день рождения в полете отметить, но не успела — клуб закрыли, а я нашла для себя роупджампинг.
Не понимаю, почему все зацепились за прыжок, который обсуждается в соцсетях. У меня был первый бэйсджамп (прыжок с парашютом с фиксированного объекта. — Прим. ред.) с горы — об этом тоже ролик есть в интернете. Второй был — классика роупджампинга: лицом вперед, очень красивый. Прыжок, который все комментируют, был третий, за ним следовал еще один. Высота была одна и та же, 232 метра. В этом месте проводится ежегодный осенний фестиваль, я целый год готовилась к нему. Роупджампингом занимаюсь второй год — потому что душа потребовала. Считаю, что бояться здесь нечего — прыгаем мы со страховкой, веревки крепкие, ребята надежные.
Самая большая высота, с которой мы прыгаем в Калининграде, — 30 метров. Я первый раз сделала сальто, по-моему, с 23-метрового моста. Но там, наверное, от силы два оборота получается.
Никогда не ожидала, что так будет. Столько звонков теперь, все хотят чего-то спросить. Не все хорошо реагируют, были разные комментарии. Например: «Из-за таких, как она, повышают пенсионный возраст». А еще один товарищ написал одно слово всего — «маразм».
А я сама уже на пенсии. Мне хватает 5-6 дней домашних и садовых хлопот, а по воскресеньям мы прыгаем. Зарядку делаю не каждый день, но нагрузки мне хватает. Иногда гантелями балуюсь, растяжка у меня хорошая, на здоровье тоже не жалуюсь — ничего в жизни не ломала, по больницам не хожу, даже не знаю, где сейчас моя медкарта лежит.
Считаю, что для хорошей формы нужно просто не жрать — вредную еду, само собой, да и с обычной знать меру. Бывает, человек только спит и ест и не задумывается, что с ним будет через 10-15 лет.
Для следующих прыжков меня уже пригласили в Питер — там есть Павловская труба высотой 88 метров. Я пообещала весной приехать. А летом, если у меня получится, хочу съездить на родину — на перевал геологов в Мурманске, там скала в 210 метров. Хотела же в детстве геологом стать? Значит, сам Бог велел ехать.