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18 мая, 13:00

81-летняя Марта Стюарт стала самой возрастной моделью на обложке Sports Illustrated Swimsuit

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Марта Стюарт
Марта Стюарт.
Фото Sports Illustrated Swimsuit 2023, Global Look Press
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В этом году обложку популярного издания украсила безупречная домохозяйка, телеведущая, писательница и бизнесвумен Марта Стюарт. Ну, что ж, кажется, век эйджизма (дискриминация по возрасту) на исходе, раз томных, знойных красоток с упругими телами сменяют другие персонажи. Теперь не обязательно быть не старше 25 (как девушки Ди Каприо) и не больше 55 килограммов, чтобы считаться привлекательной, сексуальной и популярной. Пример тому выбор легендарного журнала People в этом году — аппетитная пышка с отменным чувством юмора Мелисса Маккарти.

Самое главное, что дают такие тренды — можно быть собой, не пренебрегать собственным комфортом, оставаться очаровательной и заниматься любимым делом. Как Марта Стюарт, например: сломать стереотип о домохозяйках и стать успешной, желанной для многих мужчин и примером для других женщин.

Расскажем подробней, кто такая Марта Стюарт и почему именно она украсила обложку Sports Illustrated Swimsuit 2023.

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Смена тенденций

Ежегодно на обложке журнала Sports Illustrated Swimsuit появляются подтянутые, привлекательные дамы в купальниках. Они известны, успешны, каждая в своей сфере, и любимы публикой. Примеряя на себя купальник, многие девушки хотели бы выглядеть так же. Например, как Ким Кардашьян, певица Сьяра или Меган Фокс. На обложке как-то появлялась даже экс первая ракетка мира Мария Шарапова.

Последние пару лет тенденции несколько изменились. Обложку Sports Illustrated Swimsuit украсила плюс-сайз модель и инди-поп певица азиатского происхождения Юми Ну, до этого появившаяся в Vogue Japan. Другой непривычной для такого формата издания героиней оказалась модель с более чем 50-летним стажем, финалистка конкурса красоты «Мисс Южная Африка» 1969 года Мей Маск. Она украшала не только обложки модных журналов, таких как Women's Day и Vogue, но даже снялась в клипе Бейонсе. Как вы уже, наверное, догадались, она — не просто однофамилица, а мать Илона Маска.

Однако Мей Маск сейчас только 75, а Марте Стюарт уже 81. И она, как ни в чем не бывало, со свойственной ей элегантностью и безупречностью позирует на обложке Sports Illustrated Swimsuit.

Марта Стюарт в Sports Illustrated Swimsuit

Съемки проходили в Доминикане. Фотографом выступил Рувен Афанадор, сняться у которого считает за честь любая звезда. В его объективе побывали Бьорк, Моника Беллуччи, Сандра Баллок, Сальма Хайек, Кейт Бланшет и многие другие, включая Анну Нетребко. Рувен Афанадор — любимец бренда Christian Dior и журналов Vogue и Vanity Fair.

Но вернемся к героине календаря — непревзойденной Марте Стюарт. На снимках 81-летняя красотка предстала в изысканных купальниках (в том числе и от Yves Saint Laurent), лишь слегка прикрывшись парео или воздушным кардиганом. Дополнили образы и подчеркнули статус мадам Стюарт роскошные ювелирные изделия. Даже в купальнике она выглядит как истинная леди. В юности Марта Стюарт работала в качестве модели с такими брендами, как Chanel и Unilever.

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«Империя» Марты Стюарт — это целый медиахолдинг, который включает кулинарный журнал Martha Stewart Living, превысивший тираж два миллиона экземпляров, телешоу, радиостанции, интернет-сайты, книги и другие продукты. Благодаря медиахолдингу формально Марта даже стала миллиардером. За свою жизнь она написала 99 книг о стиле жизни и рекомендациях по домоводству, ставших бестселлерами (то ли еще будет!). В копилке ведущей Марты Стюарт премия «Эмми». Ей приписывали романтические отношения с легендарным «каннибалом» Энтони Хопкинсом и космическим туристом Чарльзом Симони.

Марту Стюарт не сломило даже тюремное заключение. Срок в пять месяцев она получила за махинации с акциями медиахолдинга, которые продала по докризисной цене, заведомо зная, что они упадут.

Марта Стюарт
Фото Global Look Press

Отсюда неугасающая с годами популярность Марты Стюарт. Ее имя стало нарицательным и буквально обозначает гуру образа жизни. Она — пример того, как из обычной (но предприимчивой) домохозяйки вырасти в мегауспешную женщину и суперледи и оставаться ей изо дня в день.

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