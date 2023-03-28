Как сейчас выглядят звезды сериала «Дикий ангел»?

Аргентинский сериал «Дикий ангел» вышел в 1998 году и практически сразу стал популярным по всему миру. Его транслировали более чем в 80 странах, но в России любовную историю Милли и Иво некоторые каналы продолжают показывать и сегодня. В этом году культовому шоу исполнилось 25 лет, и мы решили узнать, чем сейчас занимаются актеры сериала и как они выглядят.

Вероника Виейра

В сериале «Дикий ангел» Вероника сыграла сестру Иво — Викторию. Эта капризная и тщеславная блондинка вопреки своему характеру полюбилась зрителям. После выхода сериала девушка снялась в шоу «Провинциалка» и «Телохранитель».

Всего у Вероники 11 ролей в кино. Также она вела телешоу «Идеальная пара» — аргентинский аналог «Давай поженимся».

Сейчас актрисе 53 года. У нее две дочери и есть внук.

Диего Рамос

До съемок в сериале «Дикий ангел» Диего много путешествовал и даже побывал в Африке, где снялся в картине «Лето 98». В «Диком ангеле» Диего играл роль адвоката Серхио Коста. Он был влюблен в главную героиню — бунтарку Милагрос Экспосито (Наталья Орейро). После сериала Рамос активно занялся театральной деятельностью. А в 2012 году принял участие в съемках сериалов «Только ты» и «Виолетта».

Сейчас актеру 50 лет. У него есть две собаки.

Габриела Сари

Лучшую подругу Милли и домработницу семьи Ди Карло Глорию в сериале сыграла яркая брюнетка — Габриела Сари. «Дикий ангел» стал второй работой для актрисы, а всего в ее фильмографии 29 картин.

Сейчас Габриеле 46 лет, она работает моделью, занимается пением и живописью. Сари замужем за журналистом Дарианом Шийманом. У супругов растет дочь Донна.

Сегундо Сернадас

В 1997 году Сегундо сыграл в теленовелле «Богатые и знаменитые», который сделал его популярным. А уже спустя год Сернадас начал сниматься в «Диком ангеле», где его героем стал сын Дамиана Пабло. Актер также принял участие в фильмах «Вечные поиски», «Врачи», «Все о Камиле», «Телохранитель» и многих других.

Сейчас Сегундо 51 год, он женат во второй раз и воспитывает двух дочерей.

Мариана Ариас

Мариана сыграла невесту Иво и соперницу Милли Андреу. Эта роль — единственная серьезная работа в кино Ариас.

Сейчас 57-летняя Мариана работает на телевидении и радио. Она два раза была замужем, и у нее есть дочь Палома.

Валерия Лорка

До съемок в «Диком ангеле» Лорка играла в театре. В сериале у нее была роль служанки Марты. Несмотря на то что на экране она враждовала с героиней Натальи Орейро, в жизни актрисы — хорошие подруги.

Сейчас Валерии 54 года, она воспитывает сына, а также управляет театром «Эль Пикколино» в Палермо.

Виктория Онетто

В «Диком ангеле» у Виктории была роль Лины — служанки и подруги Милагрос. После она появлялась в картинах «Искрящаяся любовь», «Влюбленные в танго» и многих других. Также Виктория работала на телевидении.

Сейчас актрисе 49 лет, она замужем, и у нее есть дочь Ева. У Виктории есть ученая степень по управлению в области культуры и коммуникации Латиноамериканского факультета социальных наук. Также актриса является секретарем по культуре в муниципалитете Авельянеда.

Факундо Арана

Свою карьеру в кино Факундо начал в 1995 году, когда ему было 23 года. Тогда он получил роль Леонардо в мелодраме «Черная жемчужина». Но настоящую популярность ему, конечно же, принесла роль Иво в «Диком ангеле». В 2002 году Факундо взял перерыв в работе и отправился в путешествие по Аргентине, а уже в 2004 году исполнил главную роль современного Робин Гуда в сериале «Падре Корахе». В 2008 году он принимал участие в таких картинах, как «Украденные жизни», «Лицемеры», «Маленькая Виктория» (фильм был номинирован на премию «Эмми»).

Сейчас актеру 50 лет, он воспитывает троих детей, а в свободное время занимается альпинизмом и ралли.

Наталия Орейро

До своей звездной роли Милли Наталия Орейро была известна зрителям по сериалу «Богатые и знаменитые». Но после выхода на экраны «Дикого ангела» она прославилась на весь мир.

Во время съемок сериала Наталия заключила контракт с BMG на запись дебютного альбома. Так началась ее успешная карьера певицы. После «Дикого ангела» Орейро приступила к записи второго альбома, снялась в сериале «Ты — моя жизнь» и в короткометражке «Прощание». В 2014 году Наталия проехала с туром «Наша Наташа» по 19 российским городам.

Сейчас артистке 45 лет. Она замужем второй раз, воспитывает сына. В 2021 году Наталия получила российское гражданство.

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