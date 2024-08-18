Биография Алена Делона: от мясника до звезды французского кино

Французский актер умер на 89-м году жизни.

Ален Фабьен Морис Марсель Делон

Дата рождения: 8 ноября 1935 года

Место рождения: Со (Франция)

Рост: 177 см

Профессия: актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер

Карьера: 1957-2017

Дата смерти: 18 августа 2024 года

Место смерти: Души (Франция)

Детство и юность Алена Делона

Ален Делон родился 8 ноября 1935 года в маленьком городе Со (Франция). Его отец Фабьен Делон имел свой кинотеатр. Мать Эдит Арнольд хоть и была по профессии фармацевтом, но работала билетером. Когда мальчику было три года, его родители развелись. Мать и сын переехали в Бур-ла-Рене. Через год женщина вышла замуж за владельца мясного магазина Поля Булоня. Сына от первого брака отдали на воспитание кормилице мадам Неро.

Когда Алену пора было идти в школу, его отдали в пансионат. Делону пришлось сменить несколько школ из-за плохого поведения и неуспеваемости. Поэтому он принял решение обучиться на мясника, чтобы зарабатывать деньги в колбасной лавке.

В возрасте 17 лет Ален пошел служить в армию по контракту. Молодого человека определили в десантные войска и отправили в Индокитай. Из-за проблем с дисциплиной даже после повышения квалификации он часто выполнял тяжелую работу в качестве наказания.

Ален Делон. Фото Global Look Press

Актерская карьера Алена Делона

После окончания службы в 1956 году Делон переехал в Париж. В первое время в столице он работал официантом в ресторане «Колизей» недалеко от Елисейских Полей. Именно здесь его заметила популярная французская актриса Брижитт Обер. Между ними завязался роман, звезда кино взяла возлюбленного, который был младше ее на 10 лет, на Каннский кинофестиваль. Там он понял, что хочет стать актером. Тем более парень обладал яркой запоминающейся внешностью.

Обер свела возлюбленного с голливудским менеджером Гарри Уилсоном и французским режиссером Ивом Аллегре. Начинающий актер принял решение остаться на родине, где получил предложение сняться в картине Аллегре «Когда вмешивается женщина» (1957).

В первое время ему доставались только второстепенные персонажи. Так, он появился в кинокартинах «Будь красива и помалкивай» (1958), «Кристина» (1958), «Слабые женщины» (1959). Из-за привлекательной внешности он перевоплощался в легкомысленных красавцев. Прошло немало времени, прежде чем ему стали давать главные роли в серьезных картинах. А впоследствии его внешность и вовсе была признана эталоном мужской красоты.

Первый успех его ждал в 1960-м, когда вышла экранизация романа Патриции Хайсмит «Талантливый мистер Рипли» — «На ярком солнце». Ему достался сложный персонаж Том, но Делон справился со своей задачей прекрасно, получив много похвалы от кинокритиков и зрителей.

Молодой актер принял решение переехать в Италию, где ему предложили сняться в нескольких проектах. Так он появился в кинолентах «Рокко и его братья» (1960), «Леопард» (1962), «Затмение» (1962). Эти работы помогли французу раскрыть его драматический талант.

Ален Делон не боялся экспериментировать. Например, в 60-х годах он снялся в нескольких комедийных фильмах. Среди них «Как хорошо жить» (1961), «Черный тюльпан» (1964). Особняком стоит комедия «Мелодия из подвала» (1963). Актера номинировали на «Золотой глобус» и пригласили в Голливуд, но его работы в США не имели такого успеха.

Также на его счету такие топовые фильмы во французском кинематографе, как «Самурай» (1967), «Бассейн» (1969), «Скорпион» (1973), «Двое в городе» (1973), «Зорро» (1974), «Борсалино» (1974), «Переход» (1986). Именно эти работы принесли ему всемирную славу.

В его творческой биографии были и такие успешные фильмы, как «Возвращение Казановы» (1991), «Один шанс на двоих» (1998), «Комиссар Монтале: Смертельные игры» (2001), «Лев» (2003), «Фрэнк Рива» (2003-2004).

В 2008 году Ален снялся в роли Юлия Цезаря в приключенческой комедии «Астерикс на Олимпийских играх».

О завершении кинокарьеры Ален Делон сообщил в мае 2017 года. Последний фильм с его участием вышел в 2012 году. В российском проекте «С новым годом, мамы!» он предстал в одной из новелл в образе самого себя.

Ален Делон с дочерью Анушкой. Фото Global Look Press

Личная жизнь Алена Делона

Французский актер состоял в отношениях с известными красавицами. В их число входили Брижитт Обер, Катрин Денев, Марина Влади, Анн Парийо.

В 1959 году предложение руки от него получила австрийская киноактриса Роми Шнайдер. Они познакомились на съемочной площадке фильма «Кристина», были обручены шесть лет, однако до свадьбы дело так и не дошло.

Параллельно актер завел интрижку с певицей Кристой Пэффген, которая в 1962 году родила ему сына Кристиана Аарона. Несмотря на то что мальчика воспитывали родители актера, сам Ален не признавал своего отцовства. У наследника сложилась трагическая судьба, он умер в 2023 году из-за проблем с наркотиками.

Первой женой французского актера стала актриса Натали Бартелеми. Они поженились в 1964 году. В семье родился сын Энтони Делон, который пошел по стопам звездного отца. В 1968-м артисты развелись.

В 1968 году Делон начал встречаться с актрисой Мирей Дарк, их роман продлился 15 лет. С 1987-го Ален состоял в отношениях с голландской моделью Розали ван Бремен. Манекенщица родила ему двоих детей — дочь Анушку (родилась в 1990 году) и сына Алена-Фабьена (1994). В 2001 году пара рассталась.

Ален Делон. Фото Global Look Press

Болезнь, эвтаназия и смерть Алена Делона

Проблемы со здоровьем у французского актера начались в 2019 году. Тогда он перенес инсульт. Ему пришлось сделать операцию, после чего он лечился во французских и швейцарских клиниках. Но смог быстро восстановиться и даже посетил Каннский фестиваль, где ему вручили «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в развитие кинематографа.

Весной 2022 года появились сообщения о желании звезды французского кино сделать эвтаназию. Причиной такого решения стало плохое самочувствие. Инсульт спровоцировал у него развитие болезни Альцгеймера и рак, мужчина перестал выходить из дома. Ситуацию осложняло психологическое состояние актера. Ален Делон тяжело переживал смерть своей бывшей жены Натали Бартелеми и друга Жан-Поля Бельмондо. Однако от этой идеи он отказался.

18 августа 2024 года французское издание Le Figaro сообщило о смерти Алена Делона. Французский актер скончался в окружении близких. Эту новость подтвердили его дети Фабьен, Анушка и Антони. По словам родственников, звезда кино умер в собственном доме. Причина смерти не называется. Ему было 88 лет.

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