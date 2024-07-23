Биография Анджелины Джоли: «Оскар», развод с Брэдом Питтом и операции

Анджелина Джоли Войт
Дата рождения: 4 июня 1975 года
Место рождения: Лос-Анджелес (США)
Гражданство: США, Камбоджа
Рост: 1,69 м
Начало карьеры: 1982 год
Супруг: Джонн Ли Милер (1996-2000), Билли Боб Торнтон (2000-2003), Брэд Питт (2014-2019).
Анджелина Джоли Войт родилась 4 июня 1975 года в Лос-Анджелесе. Ей повезло вырасти в актерской семье: отец Анджелины Джон Войт был главным секс-символом и звездой Голливуда 70-х годов, а мать — актриса и общественный деятель Маршелин Бертан. Даже крестными родителями Джоли являются французская кинозвезда Жаклин Биссет и американский актер, обладатель «Оскара» Максимилиан Шелл. У Анджелины есть старший брат — Джеймс Хейвен.
Когда маленькой Анджелине был всего годик, ее родители развелись. Мама актрисы с детьми была вынуждена перебраться в Нью-Йорк и уйти из мира кино. Спустя только 10 лет Джоли вернулась в Лос-Анджелес. Там она поступила в киношколу Ли Страсберга и прошла обучение в Высшей школе Беверли-Хиллз. Кроме того, актриса окончила Нью-Йоркский университет.
В 16 лет она дебютировала в театре и начала работать моделью.
Джоли впервые снялась в кино еще в детстве. У нее была эпизодическая роль в комедии «В поисках выхода». В 1995-м Анджелина появилась на экранах в фильме «Хакеры», где познакомилась с будущим мужем Джонни Ли Миллером.
Громкий актерский успех к ней пришел после выхода картины «Прерванная жизнь», где она сыграла пациентку психиатрической больницы. За этот образ Анджелина Джоли даже получила заветный «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль второго плана», премию Гильдии киноактеров США и «Золотой глобус».
В 2001 году мир увидел Джоли в фильме «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». Но мировая слава ее настигла после роли в боевике «Мистер и миссис Смит», где она сыграла с Брэдом Питтом. Яркая супружеская пара на экранах не оставила равнодушным никого. К тому же кинороман перерос в реальные отношения в жизни.
В 2009-м Джоли получила второй «Оскар». На этот раз за главную женскую роль в картине «Подмена». До сих пор она считается одной из главных актрис современного Голливуда.
«Хакеры» (1995)
«Изображая Бога» (1997)
«Джиа» (1998)
«Прерванная жизнь» (1999)
«Угнать за 60 секунд» (2000)
«Соблазн» (2001)
«Лара Крофт: Расхитительница гробниц» (2001)
«Жизнь, или Что-то вроде того» (2002)
«Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2» (2003)
«За гранью» (2003)
«Забирая жизни» (2004)
«Небесный капитан и мир будущего» (2004)
«Лихорадка» (2004)
«Александр» (2004)
«Мистер и миссис Смит» (2005)
«Ложное искушение» (2006)
«Ее сердце» (2007)
«Беовульф» (2007)
«Подмена» (2008)
«Особо опасен» (2008)
«Солт» (2010)
«Турист» (2010)
«Малефисента» (2014)
«Лазурный берег» (2015)
«Малефисента: Владычица тьмы» (2019)
«Питер Пэн и Алиса в стране чудес» (2020)
«Вечные» (2021)
«Те, кто желает мне смерти» (2021)
Джоли не скрывает, что сделала операцию по удалению молочных желез и вставила себе имплантаты. На такой шаг она решилась из-за того, что ее мама и другие родственницы умерли из-за рака груди. В 2015-м по той же причине она удалила яичники и теперь не может иметь детей.
Актриса с детства была очень худой. При росте 170 сантиметров она весит всего 47 килограммов. В 2019 году фанаты актрисы забили тревогу из-за чрезмерной худобы своей любимицы. СМИ даже предположили, что звезда страдает от анорексии. В 2024-м актриса вновь предстала на публике слишком худой, чем напугала общественность.
В 2022 году поклонники Джоли заметили, что она решилась на очередную пластику груди. Официальных подтверждений этому не было.
В 1996 году Анджелина Джоли вышла замуж за коллегу Джонни Ли Миллера, с которым познакомилась на съемках фильма «Хакеры». Однако уже через год влюбленные разошлись, а официальный развод оформили лишь в 1999-м. Сама актриса признавалась, что оба были молоды и оказались не готовы к замужеству.
В 2000 году звезда расписалась в Лас-Вегасе с актером Билли Бобом Торнтоном. Их роман начался во время работы над картиной «Управляя полетами». Спустя три года они развелись и удалили с тела татуировки с именами друг друга.
На съемках «Мистер и миссис Смит» у Анджелины Джоли завязался роман с Брэдом Питтом, который на тот момент был женат на Дженнифер Энистон. Когда Питт оформил развод, парочка перестала скрывать свои отношения. Анджелина и Брэд стали главной парой в мировом кинематографе. Их многочисленные фанаты даже придумали для них имя Бранджелина.
В 2006 году стало известно, что актер решился на серьезный шаг и усыновил двух приемных детей Анджелины (мальчика Мэддокса и девочку Захару). Затем они усыновили еще одного ребенка — Пакса Тьена.
В 2006-м Джоли впервые стала мамой. Актриса родила дочь Шайло Нувель, а спустя два года она подарила Брэду еще и близнецов Нокса Леона и Вивьен Маршелин.
Интересно, что, несмотря на большое количество биологических и приемных детей, актеры долгое время не были официально женаты. Лишь в 2012 году по настоянию их отпрысков Джоли и Питт сыграли свадьбу. Много лет эта пара считалась образцом для подражания. Поэтому, когда в 2016-м стало известно, что звезды намерены развестись, все поклонники были в шоке.
Инициатором оказалась Анджелина, которая обвинила супруга в домашнем насилии. Почти три года длились судебные разбирательства, которые включали в себя дележку многочисленного имущества и опеку над детьми. Лишь в 2019-м их официально развели, суд оставил детей с мамой. За это время они вылили много грязи друг на друга. По признанию актрисы, она пережила большой стресс во время развода. У нее даже был паралич Белла.
После расставания с Брэдом Питтом Джоли не связывала себя ни с кем узами брака. Однако ей приписывали романы с рэпером The Weeknd, неизвестным мужчиной из сферы недвижимости и миллионером-экологом Дэвидом Майером де Ротшильдом. По последним слухам, она встречается с немецким актером Аугустом Дилем, который сыграл Воланда в российской экранизации «Мастера и Маргариты».
Голливудская актриса является большой фанаткой татуировок. На ее теле 20 различных рисунков.
Съемки в Камбодже сыграли ключевую роль в жизни Джоли. Ужаснувшись жизни местных людей, она приняла решение стать послом доброй воли ООН. Анджелина регулярно совершает гуманитарные поездки, и трое ее усыновленных детей как раз оттуда.
Звезда открыла несколько благотворительных организаций, которые занимаются вопросами охраны окружающей среды и помогают сиротам. Также она активно борется за права женщин в современном мире.
Джоли не ведет личные страницы в социальных сетях. В 2021 году она впервые зарегистрировалась в Instagram*, и то только для благотворительных целей.
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