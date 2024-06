Биография Арианы Гранде: от фанатки «Флориды» до обладательницы «Грэмми»

История звездной исполнительницы и болельщицы.

Ариана Гранде (Ариана Бутера-Гранде)

Дата рождения: 26 июня 1993 года.

Место рождения: Бока-Ратоне, штат Флорида (США).

Рост: 154 см.

Детство и юность Арианы Гранде

Ариана Бутера-Гранде родилась 26 июня 1993 года в Бока-Ратоне, штат Флорида (США). Ее мать Джоан Гранде занимала руководящую должность в организации по установке систем сигнализации и телефонных коммуникаций, а отец Эдвард Бутер владел компанией графического дизайна. В семье также воспитывался старший сын Фрэнки. Сейчас он продюсер сестры и актер.

В возрасте трех лет Ариана начала играть в детском театре Little Palm Theatre. Она участвовала в таких мюзиклах, как «Энни», «Волшебник страны Оз» и «Красавица и Чудовище». Когда девочке было семь, она исполнила гимн США для одной из программ на телевидении.

В 13 лет Гранде приняла решение связать свою жизнь с творчеством, поэтому родители отвели ее к голливудскому преподавателю по вокалу Эрику Ветро. Он известен по работе с такими известными артистами, как Пинк, Кэти Перри и Джейсон Деруло. Дальнейшей карьерой Арианы Гранде занимался ее родной брат Фрэнки.

Ариана Гранде. Фото Соцсети

Музыкальная карьера Арианы Гранде

В 2007 году молодая певица отправилась в Голливуд, где планировала записать пластинку в стиле R&B, но все менеджеры ей отказали. Гранде не отчаивалась и, пока ждала своего часа, брала уроки актерского мастерства. Через год ее утвердили на роль Шарлотты в бродвейском мюзикле «13». Талантливая артистка получила высокие оценки критиков. На нее начали обращать внимание продюсеры.

В 2010 году Ариана прошла кастинг на роль Кэт Валентайн для сериала «Виктория-победительница», который выходил на телеканале Nickelodeon. Чтобы точно передать образ своей героини, девушка кардинально сменила внешность. Из шатенки она перекрасилась в пурпурный цвет. Позже она снялась в ситкоме «Сэм и Кэт». В 2012-м молодая певица сыграла Белоснежку в постановке «Рождество Белоснежки». Параллельно со съемками Гранде выступала в клубах. В 2011-м она снялась в клипе Грейсона Ченса на трек Unfriend You («Удалить из друзей»).

В 18 лет Ариана Гранде презентовала свой дебютный альбом Put Your Hearts Up («Освободи свое сердце»). К удивлению самой исполнительницы, диск стал популярным среди молодой аудитории. 2013 год получился очень продуктивным, девушка записала сразу две студийные пластинки: Yours Truly («С уважением») и Christmas Kisses («Рождественские поцелуи»).

С 2014-го Гранде присоединилась к проекту Broadway in South Africa. Артистка ездила в Южную Африку, чтобы давать бесплатные мастер-классы по вокалу. Через год певица выпустила очередной альбом под названием My Everything («Мое все») и отправилась в мировое турне.

В мае 2017 года во время концерта Арианы Гранде в Манчестере произошел теракт. В фойе террорист-смертник взорвал бомбу. Погибло 23 человека и еще 122 получили ранения. Певица следила за выздоровлением пострадавших, навещала в больнице, собирала средства для их реабилитации.

В 2018 году американская исполнительница записала четвертый альбом Sweetener («Подсластитель»). Песни из этой пластинки возглавили чарт Billboard 200. А уже через год Гранде завоевала статуэтку Грэмми в номинации «Лучший вокальный альбом». В 2019-м выступила на популярном фестивале Coachella.

Очередной диск под названием Thank U, Next («Спасибо, следующий») Ариана Гранде презентовала в 2019 году. Треки из него стали настоящими хитами. После чего артистку признали самой влиятельной и продуктивной певицей по версиям Billboard и NME. Дом моды Givenchy сразу же предложил исполнительнице рекламный контракт.

В 2020-м она записала две дуэтные песни: с Джастином Бибером Stuck with U («Застрял с тобой») и с Леди Гагой Rain On Me («Дождь на мне»). Осенью этого же года состоялся релиз шестого альбома певицы под названием Positions («Позиции»). Примечательно, что все треки из него попали в чарт Billboard Hot 100.

Ариана Гранде. Фото Global Look Press

Ариана Гранде и хоккей

Ариана Гранде родом из маленького городка в Бока-Ратоне, который расположен в штате Флорида. Когда она была маленькой, родители девочки покупали абонементы на игры местной команды НХЛ «Флорида». Интересный факт: поп-певица - ровесница «Пантерз», клуб был основан в 1993 году.

Впервые Ариана оказалась на арене, когда ей было два года. Более того, девочка даже каталась на машине для заливки льда. В возрасте восьми лет Гранде исполнила гимн США перед домашней игрой «Пантерз» против «Чикаго». Правда, были и не очень хорошие воспоминания. Дважды в Ариану попадала шайба. В 1997 году она получила удар в правую руку от защитника «Флориды» Горда Мерфи. Через год неприятный инцидент повторился, только уже в левую руку — шайба прилетела от одного из хоккеистов «Тампы-Бэй». Девочка в обоих случаях отделалась синяками.

Певица все годы продолжала активно поддерживать родную команду. Ее часто можно увидеть на трибунах во время важных матчей. Например, в 2024 году она посетила первую и вторую игру финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона». Также Ариана Гранде регулярно поздравляет любимый клуб НХЛ с победами в соцсетях и отпраздновала первое в его истории чемпионство.

Ариана Гранде с мужем Далтоном Гомесом. Фото Соцсети

Личная жизнь Арианы Гранде

У Арианы Гранде было несколько громких романов. В 2014 году она начала встречаться с рэпером Бигом Шоном. Однако через год пара рассталась. Популярная певица недолго была одинока, через несколько месяцев у артистки завязался роман с танцором Рикки Альваресом. Молодые люди были вместе около года. В число ее ухажеров входил и рэпер Мак Миллер. Вместе они были более двух лет, но из-за злоупотребления наркотиками музыкант погиб.

Покорить сердце исполнительницы также смог комик Пит Дэвидсон. Влюбленные даже успели обручиться, купить общую недвижимость, однако Ариана бросила избранника без объяснения причин. И сделала это прямо на сцене во время церемонии премии «Грэмми». Девушка сняла обручальное кольцо и положила его в коробочку.

В 2020 году певица встретила риелтора Далтона Гомеса. Через год пара поженилась. Они устроили тайную свадьбу в кругу близких и родных. Но счастье было недолгим, весной 2024-го пара развелась. По решению суда певица выплатила бывшему мужу более 1 миллиона долларов и половину стоимости дома в Лос-Анджелесе. Причиной разлада в семье стал новый роман Арианы. Девушка влюбилась в актера Итана Слейтера. Сейчас возлюбленные съехались и живут вместе в Нью-Йорке.

10 лучших альбомов Арианы Гранде

по версии «Яндекс.Музыки»

Yours Truly (2013)

Christmas Kisses (2013)

My Everything (2014)

Brand New You (2014)

Christmas & Chill (2015)

Dangerous Woman (2016)

Sweetener (2018)

thank u, next (2019)

'k bye for now (2019)

Positions (2021)

