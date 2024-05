Биография Эда Ширана: выступление на Олимпиаде, спонсор футбольного клуба и жена-хоккеистка

Эд Ширан — титульный спонсор «Ипсвича».

Эд Ширан (полное имя Эдвард Кристофер Ширан)

Дата рождения: 7 февраля 1991 года

Место рождения: Галифакс (Англия)

Рост: 172 см

Вес: 82 кг

Детство и юность Эда Ширана

Эд Ширан родился 7 февраля 1991 года в Галифаксе (Англия). Его отец Джон Ширан — преподаватель истории искусств, а мать Имоджен Ширан сначала работала арт-консультантом в художественной галерее, после стала дизайнером украшений. У артиста также есть старший брат Мэтью, который тоже связал свою жизнь с музыкой — он композитор. Рыжий цвет волос музыкант унаследовал от дедушки и бабушки по линии отца, которые по национальности были ирландцами.

С 4 лет мальчик пел в церковном хоре. Будучи подростком, брал уроки игры на гитаре. А когда Ширан учился в средней школе, начал писать свои песни. Благодаря пению юноша избавился от заикания.

В 16 лет музыкант бросил школу и перебрался в Лондон к двоюродному брату. В столице молодой человек устроился гитарным техником к группе Nizlopi. Коллектив разрешал Ширану выступать на разогреве.

Параллельно с этим британец в студии записал несколько треков, накопил денег и переехал в Лос-Анджелес (США). Здесь он выступал в барах и клубах. Во время одного концерта на рыжего парня обратил внимание актер, обладатель «Оскара» Джейми Фокс. Звезда Голливуда предложил молодому таланту пожить у него. Он брал его с собой на вечеринки и мероприятия, где Эд смог познакомиться с нужными людьми. В 2011-м британский музыкант выпустил мини-альбом, который сразу же занял вторую строчку в чарте iTunes. А вскоре он заключил контракт с лейблом Asylum Records.

Эд Ширан. Фото Global Look Press

Музыкальная карьера Эда Ширана

Весной 2011-го вышел трек The A Team («Команда А»), благодаря этому хиту о Ширане узнали не только в Англии, но и во всем мире. Также из дебютного альбома «+» стала популярна песня Lego House («Дом из лего»), в клипе на этот сингл снялся актер, сыгравший Рона Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере, Руперт Гринт.

В 2012 году на закрытии Олимпийских игр в Лондоне он исполнил Wish You Were Here («Жаль, что тебя здесь нет») легендарной группы Pink Floyd. Этот год был успешен для артиста. Он сотрудничал с такими звездами, как Тейлор Свифт, One Direction, Passenger.

В 2014-м вышла пластинка «х». Заглавной песней стал трек Thinking Out Loud («Мысли вслух»). Релиз следующего альбома Deluxe («Знак деления») состоялся в 2017-м после паузы в творчестве, которую он брал, чтобы путешествовать по миру и заниматься благотворительностью. Сразу несколько треков из диска несколько месяцев занимали верхние строчки в мировых чартах. Среди них легендарный трек Shape Of You («Твой образ»). А композиция Perfect («Идеальный») настолько стала популярной, что была переделана в версию Perfect Duet («Идеальный дуэт»), которую Ширан исполнил с Бейонсе. В сотрудничестве с Андреа Бочелли британец записал Perfect Symphony («Идеальная симфония»).

Через два года состоялась презентация пластинки No.6 Collaborations Project («№ 6 Проект сотрудничества»). Альбом отличается тем, что в нем много дуэтов с известными артистами. Например, с Джастином Бибером, Эминемом, Бруно Марсом. Особняком стоит совместный трек с Халидом Beautiful People («Красивые люди»). Это гимн о людях с особенностями и недостатками. Главная идея песни — не равняться на других, а быть самим собой.

В 2021-м Эд Ширан презентовал пластинку «=». В этом же году британский музыкант выступил на MTV Europe Music Awards, где был признан исполнителем года.

Его композиции часто служат саундтреками к известным фильмам и сериалам. Например, «Молодой папа» и «Ривердейл».

Также британец сам снимается в кино, как правило, в роли камео или в небольших эпизодах. Он появился в седьмом сезоне «Игр престолов». Правда, фанаты саги не оценили актерскую игру певца. В 2019-м исполнитель сыграл бездомного в эпизоде сериала «Современная любовь». Британец даже предстал в боевике «Звездные войны: Скайуокер. Восход» (2019) в образе имперского штурмовика.

За свое творчество Эд Ширан четыре раза удостаивался престижной музыкальной премии Грэмми. В номинациях «Лучшая песня года» и «Лучшее сольное поп-исполнение» — Thinking Out Loud (2016), «Лучший вокальный поп-альбом» — Divide (2018) и «Лучшее сольное поп-исполнение» — Shape Of You (2018).

Эд Ширан. Фото Global Look Press

Личная жизнь Эда Ширана

В начале своей карьеры Ширан состоял в отношениях с шотландской певицей Ниной Несбитт. Своей возлюбленной он посвятил хиты из первого своего альбома «+» — Nina («Нина»), Photograph («Фотография») и Friends («Друзья»). Исполнительницу посвятила избраннику альбом Peroxide («Перекись»).

Также с 2014 по 2015 он крутил роман с греческой моделью Афиной Андрелос. Именно она вдохновила его на написание трека Thinking Out Loud.

Первой любовью британского певца была его школьная подруга, хоккеистка Черри Сиборн. Но это была безответная любовь, так как девушка переехала в США. Жизнь Ширана изменилась, когда он вновь встретил Сиборн. К этому времени она окончила университет, где играла в бенди (хоккей с мячом). Спортсменка даже была включена в состав молодежной сборной страны. Но решила не связывать свою жизнь с профессиональным спортом.

Британский исполнитель посвятил ей один из главных хитов своей карьеры Perfect. В 2018 году певец сделал предложение своей возлюбленной, а через года они сыграли свадьбу. В семье родилось двое детей. Первая дочь Лира Антарктика появилась на свет в 2020-м, а вторая Юпитер — в 2022-м.

Эд Ширан. Фото Global Look Press

Эд Ширан сейчас

В 2023-м певец презентовал два альбома — «-» и Autumn Variations («Осенние вариации»). Также он выпустил документальный фильм «Сумма всего этого», где рассказал, как проходила работа над пластинками. Дело в том, что в этот период в его жизни произошли печальные события: умер его близкий друг, у супруги обнаружили онкологию и травля из-за обвинений в плагиате хита Shape Of You. На этом фоне ему диагностировали депрессию.

В 2024-м BBC со ссылкой на рейтинг Sunday Times опубликовал список крупнейших налогоплательщиков Великобритании. В их число вошел Эд Ширан. Музыкант занял 32-е место, сумма его налогов за 2023 год составила 36 миллионов фунтов стерлингов (4 миллиарда рублей). Также артист стал самым молодым участником рейтинга.

Автор хита Thinking Out Loud — большой болельщик «Ипсвича», который выступает в чемпионшипе (второй по значимости дивизион в Англии). В апреле 2024 года он засветился на трибунах в матче против «Саутгемптона». На Ширане была куртка с эмблемой клуба. В 2021-м он стал титульным спонсором команды.

10 лучших альбомов по версии Яндекс.Музыки

Deluxe (2017)

«=» (2021)

No.6 Collaborations Project (2019)

«x» (2014)

«+» (2011)

5 (2015)

Songs I Wrote With Amy (2011)

Loose Change (2011)

No.5 Collaborations Project (2011)

You Need Me (2011)

Социальные сети