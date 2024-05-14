«Когда появляются дети, в жизни наступает совершенно другой этап». Биография Хейли Бибер

Модель и певец станут родителями уже летом.

Хейли Бибер (Хейли Роуд Болдуин)

Дата рождения: 22 ноября 1996 года

Место рождения: Тусон (США)

Рост: 171 см

Вес: 54 кг

Детство и юность

Хейли Болдуин родилась 22 ноября 1996 года в Тусоне, штат Аризона (США), в актерской семье. Ее мать Кенния Болдуин раньше была актрисой, а потом отучилась на графического дизайнера. Ее отец Стивен Болдуин — звезда Голливуда, один из четырех братьев-актеров (Алек, Дэниел и Уильям). У Хейли есть старшая сестра Элия.

Когда девочке было пять лет, ее отдали на балет. Но из-за травмы ей пришлось бросить занятия. Также Хейли семь лет играла в музыкальном театре. А вот в школе дела у Болдуин шли не очень. Будущая модель ушла после восьмого класса, не выдержав давления из-за популярности своих родственников. Старшие классы она провела на домашнем обучении.

Звездный отец брал дочь на съемки, премьеры фильмов и красные дорожки известных кинофестивалей. Хотя ее родители и вели светскую жизнь, детей Кенния и Стивен воспитывали в религиозных традициях. С раннего возраста Хейли и Элия посещали воскресную церковную школу, учили Библию наизусть.

Хейли Бибер с матерью Кеннией Болдуин. Фото Global Look Press

Карьера в моделинге

Хейли Болдуин готовили к актерской профессии, однако сама девушка предпочла карьеру модели. В этом деле ее поддержала кузина Айрленд Болдуин (дочь Алека Болдуина), которая уже была в этом бизнесе.

Фигура Хейли отлично подходит для моделинга — ее рост 171 см, вес 54 кг. В 2014 году модельное агентство Ford Models предложило девушке сотрудничество.

Яркую блондинку активно размещали на обложках и страницах глянцевых журналов. Она стала рекламировать бренд одежды French Connection. Дебют Хейли на подиуме состоялся в этом же году для Topshop в Лондоне (Англия). Бренд настолько был доволен звездной наследницей, что заключил с ней рекламный контракт.

«Я очень ждала совершеннолетия. Я очень хотела быть молодой, свободной и независимой. Я хотела сама зарабатывать деньги», — рассказывала Бибер GQ Hype.

Вскоре Хейли Бибер пригласили дефилировать для лидеров высокой моды. Среди них Dolce&Gabbana, Elie Saab, Tory Burch, Moschino, Prabal Gurung и Jeremy Scott.

В 2016 году манекенщица заключила контракт с известным модельным агентством IMG Models из Нью-Йорка. Именно в сотрудничестве с ним Бибер стала признанной иконой стиля.

Также дочь Болдуина была амбассадором таких больших брендов, как Tommy Hilfiger, Guess, Adidas, Levi?s Jeans. Кроме того, она стала лицом лимитированной коллекции Карла Лагерфельда.

Мужской журнал Maxim назвал Хейли самой сексуальной женщиной 2017 года.

В 2018-м модель стала креативным директором бренда Adidas, сотрудничество с которым продолжает до сих пор.

Блондинка всегда стремилась к развитию. Поэтому также освоила профессию дизайнера. Вскоре она выпустила свою линию обуви для Public Desire и коллекцию аксессуаров для The Daily Edited. Также с недавнего времени девушка имеет собственную линию уходовой косметики Rhode.

С 2021 года Бибер — амбассадор Victoria's Secret. Она входит в число членов сообщества современных героинь VS Collective. Это группа известных женщин, которые рассказывают свою историю посредством сотрудничества, кампаний и различных платформ (подкасты и медиа). Среди участниц есть футболистка Меган Рапино, фристайлистка Эйлин Гу, plus size модель Палома Эльсессер. Вместе девушки создают новые способы мышления и диалоги в мире.

Хейли Бибер. Фото Getty Images

Личная жизнь

Хейли Болдуин познакомилась с Джастином Бибером, когда ей было 13 лет. Однако много лет их связывала только дружба. И только в 2015-м между ними начались романтические отношения. К тому времени певец уже расстался с коллегой Селеной Гомес.

Отношения Джастина и Хейли прошли разные этапы. Впервые они расстались спустя полгода отношений. Исполнитель хита Yummy вернулся к Гомес. В это время модель время зря не теряла и закрутила роман с канадским певцом Шоном Мендесом. Вместе они появились на красной дорожке MTV EMA. Но свои отношения пара никак не комментировала.

В 2018-м году Хейли снова сошлась с Джастином. Более того, пара летом обручилась. Джастин сделал предложение возлюбленной во время совместного отдыха на Багамах. А 14 сентября они сыграли свадьбу. Манекенщица взяла фамилию мужа. На торжество пригласили около 150 гостей. Поздравить молодоженов пришли Эд Ширан, сестры Кендалл и Кайли Дженнер, Трэвис Скотт, Ашер и Джейден Смит.

Пара уже много лет вместе. За это время Хейли и Джастин прошли немало испытаний. Сперва у Бибера обострилась хроническая болезнь Лайма. Ему пришлось приостановить концертную деятельность. А вскоре модель перенесла инсульт после операции на сердце. Все это сопровождалось депрессией у обоих. Но молодые люди смогли справиться со всеми проблемами, несмотря на то что иногда в СМИ появляются новости о разладе в семье.

«Конечно, Джастин — мой лучший друг, но все равно нужно много работать. Ведь когда появляются дети, в жизни наступает совершенно другой этап и прежние правила бессильны», — признавалась Хейли.

В мае 2024 года Хейли опубликовала в своих соцсетях трогательные фото с округлившимся животом. Ради такого события пара вновь отправилась к алтарю, чтобы произнести клятвы верности. Для церемонии девушка выбрала полупрозрачное белое платье от Yves Saint Laurent. Канадский певец выглядел проще — он выбрал бомбер и бейсболку.

Сейчас модель находится на шестом месяце беременности. У пары будет девочка, имя ей уже выбрали, но пока супруги держат его в секрете.

О беременности девушки журналисты и пользователи Сети начали подозревать совсем недавно. Это было обусловлено тем, что Хейли часто стала появляться на публике в свободной одежде. Затем 7 мая она пропустила Met Gala — ранее модель не пропускала это мероприятие с момента своего дебюта, который был в 2015 году.

Джастин и Хейли Бибер. Фото Соцсети

Хейли Бибер сейчас

Хейли Бибер — востребованная модель. Девушка снимается для популярных глянцевых изданий. Так, осенью 2023-го она снялась в откровенной фотосессии для обложки GQ.

Также она — икона стиля современности. Ей подражают девушки всего мира.

Копируют не только ее манеру одеваться, но и делать мейкап, маникюр и прически. В апреле этого года модель посетила музыкальный фестиваль «Коачелла», где все внимание присутствующих было приковано к ней. Причина проста — зеленый маникюр. Он сразу же стал большим нейл-трендом. Манекенщица регулярно задает направление в моде.

Социальные сети Хейли Бибер

— Facebook * (запрещен в РФ; соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)

— Instagram * (запрещен в РФ; соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)

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