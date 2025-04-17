Они владеют миллиардами: кто вошел в топ-10 богатейших россиян

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших людей мира. На этот раз в нем оказался 21 миллиардер из России, причем 15 из них — впервые.

По оценкам издания, совокупное состояние российских бизнесменов увеличилось до 625,5 миллиарда долларов. Собрали десять самых богатых россиян.

10. Леонид Федун

Состояние бывшего вице-президента и основного акционера «Лукойла» Леонида Федуна оценивается в 10,4 миллиарда долларов. Кроме того, бизнесмен владел ФК «Спартак» с 2004 по 2018 год. При нем команда один раз стала чемпионом России, шесть раз — серебряным призером РПЛ, а один раз завоевала бронзу.

Фото Дмитрий Голубович, Global Look Press

Известно, что в 2024 году Федун получил 680 миллионов долларов в виде дивидендов «Лукойла». Ранее, в ноябре 2018 года, он передал своим детям, Екатерине и Антону, 17 миллионов акций компании (2,46 процента).

9. Алишер Усманов

Усманов — основной акционер (49 процентов) холдинга USM, в который входят «Металлоинвест», «Удоканская медь», «Мегафон», а также владелец ИД «Коммерсантъ». Его состояние насчитывает 16,7 миллиарда долларов.

Фото Interpress, Russian Look, Global Look Press

Бизнесмен также владел 30 процентами акций ФК «Арсенал» (Лондон). Летом 2018 года Усманов продал их миллиардеру Стивену Кронке, пожелав удачи «замечательному футбольному клубу и всем, чья жизнь и карьера с ним связаны».

8. Павел Дуров

Будучи еще студентом СПбГУ, Дуров открыл свой первый бизнес — форум для студентов, который вскоре перерос в социальную сеть «ВКонтакте». Именно благодаря ей он прославился на всю Россию.

Фото Личный аккаунт Павла Дурова, соцсети

Сегодня Дуров владеет мессенджером Telegram, аудитория которого недавно достигла миллиарда пользователей в месяц. Состояние россиянина Forbes оценил в 17,1 миллиарда долларов.

7. Андрей Мельниченко

В 1990-х годах стал одним из создателей МДМ-Банка, который продал за 4,5 миллиарда долларов в 2007 году. Сегодня семья Андрея Мельниченко получает прибыль от компаний «Еврохим» и СУЭК, которыми владеют специальные фонды (трасты).

Фото Interpress, Global Look Press

Кроме того, сам Андрей владеет моторной яхтой «А» (оценочная стоимость — 255 миллионов долларов) и крупнейшей в мире парусной яхтой «А» (425 миллионов долларов).

6. Геннадий Тимченко

Тимченко заработал состояние на торговле нефтью. Сегодня он владеет Volga Group — инвестиционной группой, специализирующейся на вложениях в энергетику, транспорт и инфраструктуру.

Фото Алексей Майшев, Известия

Компания Тимченко занималась разработкой и внедрением онлайн-платформы «Мой спорт». Министерство спорта России выкупило ее в январе 2025 года, пишут «Ведомости».

В капитале Тимченко есть акции следующих компаний: «Новатэк» (23,5 процента), «Сибур» (17 процентов), «Стройтрансгаз» (53 процента), «Трансойл» (80 процентов). Кроме того, с 2012 года он занимает пост председателя совета директоров Континентальной хоккейной лиги.

5. Владимир Потанин

Постоянный участник рейтинга самых богатых людей Forbes. Сегодня его состояние оценивается в 24,2 миллиарда долларов.

Фото Kremlin Pool, Global Look Press

В 1990 году Потанин основал частную инвестиционную компанию «Интеррос», которая владеет активами в сферах металлургии и горнодобывающей промышленности («Норникель», ГРК «Быстринское»), девелопмента и туризма (бизнес-центр на острове Русский, курорты «Роза Хутор» и «Турьев Хутор» (Сочи)) и других.

Также в 2022 году Потанин стал членом правления Федерации хоккея России и занимает этот пост до сих пор.

4. Владимир Лисин

В числе его основных активов — Новолипецкий металлургический комбинат и Первая портовая компания. Известно, что осенью 2024 года структуры Лисина приобрели компанию «Прогресс» — крупнейшего производителя детского питания в России. Его состояние оценивается в 26,5 миллиарда долларов.

Фото Павел Бедняков, Известия

Лисин — мастер спорта по стендовой стрельбе. В 2002 году он возглавил Российский стрелковый союз, 2009 году стал президентом Европейской стрелковой конфедерации (ESC), а в 2018 году — главой Международной федерации стрелкового спорта (ISSF).

Кроме того, бизнесмен построил крупный спортивно-стрелковый комплекс «Лисья нора» в Подмосковье.

3. Леонид Михельсон

Занимает должности председателя правления российской газовой компании ПАО «Новатэк» и председателя совета директоров нефтехимического холдинга «Сибур». Также владеет их акциями — по 24,6 процента и 30,6 процента соответственно.

Фото Андрей Эрштрем, Известия

По данным Forbes, Леонид Михельсон также владеет Домом культуры «ГЭС-2». На его реконструкцию бизнесмен, по оценкам издания, потратил 470 миллионов долларов.

В 2019 году Михельсон возглавил попечительский совет Российского футбольного союза, а «Новатэк» с 2013 года выступает спонсором организации.

2. Алексей Мордашов

Его состояние оценивается в 28,6 миллиарда долларов. Мордашов непосредственно или через фирмы-посредники владеет 77,03 процента акций компании «Северсталь». Также он является владельцем 97,54 процента акций «Севергрупп».

Фото Павел Бедняков, Известия

Известно, что ему принадлежат акции в компаниях Nordgold, TUI, «Лента», «Силовые машины», а также череповецкий хоккейный клуб «Северсталь», который играет в КХЛ.

Вагит Алекперов

Миллиардер с состоянием более 28,7 миллиарда долларов возглавляет рейтинг Forbes уже не первый год. Впервые он попал в топ в 1997 году с состоянием 1,4 миллиарда долларов.

Фото Сергей Булкин, news.ru, Global Look Press

Алекперов — один из крупнейших акционеров «Лукойла». По состоянию на 30 сентября 2021 года он владел 28,3 процента акций. В 2024 году получил 2 миллиарда долларов в виде дивидендов компании.

Кроме того, бизнесмен занимал пост президента «Лукойла» и совета директоров компании, а также имел прямое влияние на деятельность ФК «Спартак» при Леониде Федуне.