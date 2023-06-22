Как изменилась секс-символ 90-х Памела Андерсон

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Памела Андерсон — голливудская актриса, модель и продюсер канадского происхождения. С ее образом часто ассоциируются скандалы, чрезмерная любовь к пластическим операциям и кричащий эротизм. Но совсем недавно актриса открылась широкой публике с новой, незнакомой стороны.
Рассказываем о главных событиях из жизни звезды и ее бурной личной жизни.
Мировая известность пришла к Андерсон в 1989 году. Тогда вышла первая обложка Playboy с ее участием. Сотрудничество оказалось успешным: девушка появлялась на страницах издания еще несколько раз. Благодаря узнаваемости стартовала телевизионная карьера актрисы — она получила роль в «Большом ремонте». Комедийный сериал стал одним из самых популярных в США в 90-х годах.
Но знаковой картиной, которая наложила серьезный отпечаток на всю дальнейшую карьеру и жизнь Андерсон, стали «Спасатели Малибу». Роль знойной и харизматичной Си Джей Паркер до сих пор прочно ассоциируется с именем актрисы. Она же превратила девушку в яркий секс-символ 90-х.
Затем последовала главная роль в фильмах «Игра в полицейских» и «Не называй меня малышкой».
Оба фильма оказались провальными. Рейтинг первого на IMDb — 4,1, второго — 3,5. К тому же Андерсон присудили премию «Золотая малина».Сергей ПаксюткинАвтор и основатель сообществ о кино
В 2003 выходит первый и единственный сезон американского мультсериала «Стрипперелла» Стэна Ли. Образ главной героини — секретного агента Эротики Джонс — списан с Памелы: фигуристая блондинка в обтягивающей одежде с декольте на грани разумного. Любопытно, что актриса сама озвучила персонажа. Несмотря на откровенно эротический образ героини мультика для взрослых, Андерсон отзывалась о картине как о «не сексуальной».
После этого актриса снималась в разных картинах на второстепенных ролях: от «Очень страшного кино» в 2003 до «Одна в ночи» в 2022, но вернуть былую славу 90-х ей так и не удалось.
Корсеты, кожаные штаны, высокие каблуки, белокурая копна волос с густой челкой и контрастный мэйк становятся бессменными спутниками звезды не только в кинообразах, но и на красных дорожках. Например, на Каннский фестиваль 1995 года актриса приходит в черном корсете с глубоким вырезом, высоких перчатках и облегающих брюках. Вероятно, на смелости образа сказался недавний брак с Томми Ли. Долгие годы выбор нарядов для выхода в свет не меняется: смелое мини, латекс и вызывающие декольте.
Но в 2023 Андерсон удивила публику совершенно неожиданным образом на показе Hugo Boss: элегантный брючный костюм классического кроя, нюдовая цветовая гамма и уложенные в пучок волосы.
Имя Памелы прочно ассоциируется с пластикой груди. Пожалуй, именно она стала популяризатором силиконовых форм: актриса никогда не делала тайну из сделанных операций, а проследить эволюцию размеров можно по обложкам Playboy, которых у модели набралось целых 14. Актриса ложилась под нож несколько раз, увеличив грудь сначала до четвертого, а потом и до пятого размера. Использованные импланты не пропали даром — даже из этого события Пэм сделала шоу, выставив их на продажу на аукционе.
После увеличения груди модель перешла к совершенствованию лица. Она приподняла линию бровей, сделав взгляд более распахнутым, «подкачала» губы и скулы. Не обошлось и без ботокса: поклонники заметили, что морщинки на лбу и «гусиные лапки» вокруг глаз пропали.
В 46 лет Андерсон поразила фанатов новым имиджем: коротко отстригла свои платиновые локоны, мотивировав это желанием «проститься с прошлым и начать новый этап в жизни». В 2015 эксперименты с внешностью стали утихать, актриса уменьшила грудь до более естественного размера и снова отрастила волосы.
Первым мужем актрисы в 1995 году становится барабанщик Томми Ли. Брак продержался три года и оставил Андерсон с двумя детьми и громким скандалом. В сети бурно обсуждали интимные видео пары, которые случайно появились в открытом доступе.
В 2022 выходит мини-сериал Крэйга Гиллеспи «Пэм и Томми» об отношениях звезд. Любопытно, что Андерсон, в отличие от Ли, не давала согласия на проект, и прибыль от проката получать не будет.Сергей ПаксюткинАвтор и основатель сообществ о кино
Затем Памела обручилась с моделью Маркусом Шенкенбергом, но отношения также продлились недолго.
В 2003 году началась история любви актрисы с рок-музыкантом Кидом Роком. Пара сходилась и расставалась, ходили даже слухи, что звезда возвращалась к первому мужу. Но в 2007 году Андерсон выходит замуж за игрока в покер Рика Саломона, причем делает это дважды.
«Ей нравится выходить замуж. Ее любимое занятие — влюбляться. Но и разлюбить она тоже мастер», — говорит сын Памелы в документальном фильме.
В богатом на отношения 2020 году актриса сначала встречается с голливудским продюсером Джоном Питерсом, а к концу года выходит замуж за своего телохранителя ??Дэна Хейхерста. Спустя два года пара распалась.
В начале 2023 года выходит почти двухчасовой документальный фильм от Netflix — «Памела: история любви». Картина-биография, картина-исповедь, в которой актриса предстает в совершенно непривычном образе: в домашней обстановке и без макияжа.
Андерсон рассказывает о перипетиях судьбы и личной жизни, пересматривает вместе со зрителями личные дневники и видео, ностальгирует об особенно трогательных моментах жизни. Откровенный и подробный рассказ героини переворачивает привычное большинству амплуа. Вместо сексуальной красотки перед зрителем появляется ранимая и смелая женщина.
У Памелы сложная судьба и путь. К сожалению, мы видели ее карьеру и все взлеты только с одной стороны. Думаю, благодаря биографическому фильму Райна Уайта мнение о скандальной актрисе у большинства зрителей изменится.Сергей ПаксюткинАвтор и основатель сообществ о кино
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