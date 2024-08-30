Форма по ГОСТу и запрет на телефоны: что изменится в российских школах с 1 сентября

Подборка главных нововведений в российских школах.

Осенью традиционно наступает учебный год. В 2024 году школьников ждет большое количество нововведений. Они затронут учебную программу, использование телефонов и даже форму. Рассказываем, к чему готовиться учащимся и их родителям.

Запрет на телефоны в школе

С 1 сентября вступает в силу запрет на использование телефонов, смартфонов и умных часов, имеющих сим-карту. Исключения составляют экстренные случаи и чрезвычайные ситуации, когда имеется угроза жизни или здоровью школьников и учителей.

В пояснительной записке к закону говорится, что реализация положения позволит минимизировать факторы отвлечения внимания обучающихся во время проведения учебных занятий.

Поправка была принята после многочисленных обращений учителей. Преподаватели отмечают, что телефоны мешают дисциплине, а также живому общению среди сверстников.

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова назвала еще несколько причин. «Возможности быстрого поиска информации в интернете обесценивают ее для школьников: ребята не понимают, зачем им что-то учить, если можно загуглить. Также поступали жалобы от учителей на то, что ученики снимают их на телефоны, издеваются», — отметила Лантратова.

В Минпросвещения России объяснили, что дети будут оставаться на связи со своими родителями, но только во время перемены.

Фото istockphoto.com/SolStock

Право учителя на уважение

Еще одна поправка внесена в закон «Об образовании». Она затронет учителей, которые получат право на уважение их человеческого достоинства, защиту от оскорбления личности и всех форм физического и психического насилия. Ранее данные права были только в отношении учеников.

Также преподаватели смогут сами устанавливать требования к поведению в учебном заведении. Им разрешено делать замечания ученикам, то есть применять дисциплинарные взыскания. А вот рассматривать их будет администрация школы.

Новые предметы в школе

По новой редакции закона «Об образовании» с 2024 года будут введены новые предметы. Среди них внеурочный курс «Семьеведение» для 10-х и 11-х классов. Курс будет состоять из 34 занятий, разделенных на четыре тематических блока (о ценностях и традициях семьи, об отношениях в семье, об азах психологического здоровья семьи, о поддержке и сопровождении семьи).

Таким образом, Минпросвещения России хочет сформировать позитивный образ семьи, ценностные установки на семейность и многодетность.

Также будет введен урок «Основы безопасности и защита Родины» вместо привычного ОБЖ для учеников с 5-го по 11-й класс. Школьникам расскажут о мероприятиях для защиты населения в чрезвычайных ситуациях или условиях угрозы войны. Для старшеклассников будут практические занятия, где будут отрабатываться тактическая, огневая, инженерная, военно-медицинская и техническая подготовка.

Было принято решение возобновить уроки труда (технологии) для учащихся с 1-го по 9-й класс. В начальной школе на дисциплину будет отведен один час в неделю, а в средней — два часа. В рамках предмета, помимо привычных модулей кулинарии, кройки и шитья, столярного дела, ученики освоят робототехнику, черчение, макетирование и 3D-моделирование. А в аграрных субъектах страны введут «Животноводство» и «Растениеводство», в индустриальных — «Автоматизированные системы». Еще детей будут учить управлять дронами в рамках предмета «Введение в технологии беспилотных летательных аппаратов».

Замминистра просвещения Татьяна Васильева рассказала, что есть потребность, чтобы и мальчики тоже научились готовить, обрабатывать продукты питания и знали, как строится рацион, такая возможность должна быть предоставлена.

С 2025 года из школьной программы уберут «Обществознание» для учеников с 6-го по 8-й класс. Предмет будут изучать исключительно старшеклассники: в 9-м и 10-м классах по одному часу в неделю, в 11-м — по два часа.

Фото istockphoto.com/percds

Обновленные учебники

С 1 сентября в школах России появятся новые учебники по истории для учеников с 5-го по 9-й класс. В них добавят раздел, который посвящен объяснению причин начала СВО, вхождению новых регионов в состав страны и формированию многополярного мира. Помимо этого, были полностью переписаны разделы о 70, 80, 90-х и нулевых годах, а также пересмотрено понятие «империя».

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал о важности данных изменений. «Очень важно, чтобы в школе преподавались достоверные факты и ребята всегда помнили о великой истории нашей страны. Поэтому мы в прошлом году запустили первый этап построения единой суверенной системы образования — разработали и приняли единые программы по истории. В соответствии с ними подготовлен учебник для 10-11-х классов, по нему будут учиться школьники уже с 1 сентября», — сказал Кравцов.

Обновления коснутся учебников и контурных карт по географии. В них будут зафиксированы территориальные изменения российских границ.

Также на уроках литературы разрешат читать и изучать отечественную и зарубежную фантастику. В программу добавили произведения Кира Булычева и Джона Толкина.

Новые виды спорта на физкультуре

В рамках нового приказа Минпросвещения России школьникам на уроках физкультуры предложат занятия гольфом, ушу, теннисом, скалолазанием, биатлоном, единоборствами и др. Есть только пометка, что выбор вида спорта будет зависеть от возможностей школы и особенностей региона.

В Минпросвещения рассказали, что если в регионе есть подходящие погодные условия для занятий лыжами, то традиция для зимних уроков сохранится. Если же снега мало, то можно выбрать легкую атлетику или гимнастику.

Фото istockphoto.com/ti-ja

Школьная форма по ГОСТу

Осенью 2023 года было принято решение ввести стандарт на форму для школьников. Тогда заявили, что он будет утвержден в 2024 году, а вступит в силу с середины 2025-го.

По новому стандарту форма будет состоять из блузки, жилета, пиджака, кардигана, джемпера, свитера, рубашки, платья, брюк и шорт.

Многие родители ошибочно считают, что будут введены требования к внешнему виду, цвету или дизайну формы. Но это не так. Предписания относятся только к показателям безопасности и потребительских свойств формы и материалов. Из-за того, что дети много времени проводят в школе, нужно, чтобы одежда была гигроскопичной, воздухопроницаемой и износоустойчивой, а в краске отсутствовали токсичные вещества.

Пользование калькулятором на ОГЭ

Ожидалось, что с 2024 года 9-классникам разрешат пользоваться калькулятором на ОГЭ по математике. Но это нововведение было исключено.

Перенос торжественных линеек

В школах Москвы и Подмосковья праздничные линейки, приуроченные ко Дню знаний, проведут не на улице, как обычно, а внутри школ. Также родителям не разрешат присутствовать на мероприятии. Администрации учебных заведений объясняют такое решение жаркой погодой и мерами безопасности.

Расписание каникул

Утверждены даты каникул. Так, осенние каникулы продлятся 8 дней (с 28 октября по 4 ноября 2024 года), зимние — 14 дней (с 30 декабря 2024 года по 12 января 2025 года), весенние — 8 дней (с 24 по 31 марта 2025 года). Также дополнительные каникулы предусмотрены для первоклассников с 17 по 24 февраля 2025 года.