Форма по ГОСТу и запрет на телефоны: что изменится в российских школах с 1 сентября

Осенью традиционно наступает учебный год. В 2024 году школьников ждет большое количество нововведений. Они затронут учебную программу, использование телефонов и даже форму. Рассказываем, к чему готовиться учащимся и их родителям.
С 1 сентября вступает в силу запрет на использование телефонов, смартфонов и умных часов, имеющих сим-карту. Исключения составляют экстренные случаи и чрезвычайные ситуации, когда имеется угроза жизни или здоровью школьников и учителей.
В пояснительной записке к закону говорится, что реализация положения позволит минимизировать факторы отвлечения внимания обучающихся во время проведения учебных занятий.
Поправка была принята после многочисленных обращений учителей. Преподаватели отмечают, что телефоны мешают дисциплине, а также живому общению среди сверстников.
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова назвала еще несколько причин. «Возможности быстрого поиска информации в интернете обесценивают ее для школьников: ребята не понимают, зачем им что-то учить, если можно загуглить. Также поступали жалобы от учителей на то, что ученики снимают их на телефоны, издеваются», — отметила Лантратова.
В Минпросвещения России объяснили, что дети будут оставаться на связи со своими родителями, но только во время перемены.
Еще одна поправка внесена в закон «Об образовании». Она затронет учителей, которые получат право на уважение их человеческого достоинства, защиту от оскорбления личности и всех форм физического и психического насилия. Ранее данные права были только в отношении учеников.
Также преподаватели смогут сами устанавливать требования к поведению в учебном заведении. Им разрешено делать замечания ученикам, то есть применять дисциплинарные взыскания. А вот рассматривать их будет администрация школы.
По новой редакции закона «Об образовании» с 2024 года будут введены новые предметы. Среди них внеурочный курс «Семьеведение» для 10-х и 11-х классов. Курс будет состоять из 34 занятий, разделенных на четыре тематических блока (о ценностях и традициях семьи, об отношениях в семье, об азах психологического здоровья семьи, о поддержке и сопровождении семьи).
Таким образом, Минпросвещения России хочет сформировать позитивный образ семьи, ценностные установки на семейность и многодетность.
Также будет введен урок «Основы безопасности и защита Родины» вместо привычного ОБЖ для учеников с 5-го по 11-й класс. Школьникам расскажут о мероприятиях для защиты населения в чрезвычайных ситуациях или условиях угрозы войны. Для старшеклассников будут практические занятия, где будут отрабатываться тактическая, огневая, инженерная, военно-медицинская и техническая подготовка.
Было принято решение возобновить уроки труда (технологии) для учащихся с 1-го по 9-й класс. В начальной школе на дисциплину будет отведен один час в неделю, а в средней — два часа. В рамках предмета, помимо привычных модулей кулинарии, кройки и шитья, столярного дела, ученики освоят робототехнику, черчение, макетирование и 3D-моделирование. А в аграрных субъектах страны введут «Животноводство» и «Растениеводство», в индустриальных — «Автоматизированные системы». Еще детей будут учить управлять дронами в рамках предмета «Введение в технологии беспилотных летательных аппаратов».
Замминистра просвещения Татьяна Васильева рассказала, что есть потребность, чтобы и мальчики тоже научились готовить, обрабатывать продукты питания и знали, как строится рацион, такая возможность должна быть предоставлена.
С 2025 года из школьной программы уберут «Обществознание» для учеников с 6-го по 8-й класс. Предмет будут изучать исключительно старшеклассники: в 9-м и 10-м классах по одному часу в неделю, в 11-м — по два часа.
С 1 сентября в школах России появятся новые учебники по истории для учеников с 5-го по 9-й класс. В них добавят раздел, который посвящен объяснению причин начала СВО, вхождению новых регионов в состав страны и формированию многополярного мира. Помимо этого, были полностью переписаны разделы о 70, 80, 90-х и нулевых годах, а также пересмотрено понятие «империя».
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал о важности данных изменений. «Очень важно, чтобы в школе преподавались достоверные факты и ребята всегда помнили о великой истории нашей страны. Поэтому мы в прошлом году запустили первый этап построения единой суверенной системы образования — разработали и приняли единые программы по истории. В соответствии с ними подготовлен учебник для 10-11-х классов, по нему будут учиться школьники уже с 1 сентября», — сказал Кравцов.
Обновления коснутся учебников и контурных карт по географии. В них будут зафиксированы территориальные изменения российских границ.
Также на уроках литературы разрешат читать и изучать отечественную и зарубежную фантастику. В программу добавили произведения Кира Булычева и Джона Толкина.
В рамках нового приказа Минпросвещения России школьникам на уроках физкультуры предложат занятия гольфом, ушу, теннисом, скалолазанием, биатлоном, единоборствами и др. Есть только пометка, что выбор вида спорта будет зависеть от возможностей школы и особенностей региона.
В Минпросвещения рассказали, что если в регионе есть подходящие погодные условия для занятий лыжами, то традиция для зимних уроков сохранится. Если же снега мало, то можно выбрать легкую атлетику или гимнастику.
Осенью 2023 года было принято решение ввести стандарт на форму для школьников. Тогда заявили, что он будет утвержден в 2024 году, а вступит в силу с середины 2025-го.
По новому стандарту форма будет состоять из блузки, жилета, пиджака, кардигана, джемпера, свитера, рубашки, платья, брюк и шорт.
Многие родители ошибочно считают, что будут введены требования к внешнему виду, цвету или дизайну формы. Но это не так. Предписания относятся только к показателям безопасности и потребительских свойств формы и материалов. Из-за того, что дети много времени проводят в школе, нужно, чтобы одежда была гигроскопичной, воздухопроницаемой и износоустойчивой, а в краске отсутствовали токсичные вещества.
Ожидалось, что с 2024 года 9-классникам разрешат пользоваться калькулятором на ОГЭ по математике. Но это нововведение было исключено.
В школах Москвы и Подмосковья праздничные линейки, приуроченные ко Дню знаний, проведут не на улице, как обычно, а внутри школ. Также родителям не разрешат присутствовать на мероприятии. Администрации учебных заведений объясняют такое решение жаркой погодой и мерами безопасности.
Утверждены даты каникул. Так, осенние каникулы продлятся 8 дней (с 28 октября по 4 ноября 2024 года), зимние — 14 дней (с 30 декабря 2024 года по 12 января 2025 года), весенние — 8 дней (с 24 по 31 марта 2025 года). Также дополнительные каникулы предусмотрены для первоклассников с 17 по 24 февраля 2025 года.