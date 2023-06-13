7 предметов гардероба, которые состарят любого мужчину

С некоторыми вещами из мужского гардероба можно смело попрощаться, чтобы выглядеть стильно и на свой возраст. Дизайнер Аника Керимова рассказала, какие вещи состарят любого мужчину.

Мешковатые костюмы с блеском

Те, кто нечасто носят классические костюмы, ошибочно выбирают себе модели из блестящих тканей. Еще одной отличительной чертой являются широкие плечи и штаны на пару размеров больше. В результате это выглядит комично. Сразу в голову приходят ассоциации с первым костюмом на выпускной или свадьбу, одолженным у отца. Сегодня выбирайте модели без какого-либо блеска и точно по вашему размеру. В крайнем случае — обращайтесь в ателье, чтобы портной подогнал одежду под нужные параметры.

Рубашки с короткими рукавами

Да, в них, может, и комфортно в жару, но они делают образ безвкусным. Особенно это касается рубашек из тонкой ткани. Короткий рукав с проглаженной стрелкой — словно привет из 90-х. Если вам комфортно в таких рубашках, присмотритесь к моделям с более зауженным кроем. В качестве альтернативы можно примерить поло.

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Сумки-борсетки

Некоторые мужчины не сильно беспокоятся о внешнем виде аксессуаров, делая выбор в пользу удобства. По этой причине многие и сегодня покупают борсетки, которые были в моде лет 25-30 назад. Такая модель мужской сумки плохо смотрится как с костюмом, так и с повседневной одеждой. Сегодня стоит обратить внимание на более стильные варианты — портмоне, рюкзаки, сумка-папка и даже поясные «бананки».

Массивные пряжки с рисунком

Крупные застежки на ремнях были в тренде в начале нулевых. Чем больше пряжка — тем моднее считался парень. А еще многие любили пояса со стразами или с лого известных брендов. Сегодня это проявление безвкусицы, которая еще и старит. Выбирайте лаконичные пряжки классической формы по размеру самого ремня.

Рубашки с «цыганскими» узорами

Рисунок в виде золотых цепей или витиеватых стеблей — еще один способ прибавить себе несколько лет. Такие рубашки тоже напоминают о моде 90-х, а сегодня выглядят комично и нелепо. Солидным мужчинам стоит отдавать предпочтение однотонным моделям или с мелким рисунком типа «горошка» или «ромбика».

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Кожаный плащ

Мужчинам нравится эта одежда, потому что они сразу становятся похожими на героя какого-то крутого фильма. Но если в кадре это выглядит уместно, то в реальной жизни — не очень. Длинный кожаный плащ превращает мужчину в «дедушку», даже если ему немного больше 30 лет. В качестве модной альтернативы выбирайте дубленки или плащи до середины бедра. Они выглядят стильно и не добавляют возраста.

Дедушкины сандалии

Ортопедическая обувь — находка для любителей много гулять в теплую погоду. Но некоторые модели уж слишком напоминают сандалии «как у дедушки». А кто-то надевает их еще и с носками. Этот тренд слишком спорный. Сколько раз на подиумах нам пытались доказать, что это модно — в реальной жизни выглядит наоборот. Удобная и легкая обувь может быть красивой. Замените их хотя бы на спортивные сандалии. Сегодня есть масса других стильных вариантов — топсайдеры, кеды, кроссовки, слипоны.