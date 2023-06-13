7 предметов гардероба, которые состарят любого мужчину

Сегодня, 21:00
Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.
С некоторыми вещами из мужского гардероба можно смело попрощаться, чтобы выглядеть стильно и на свой возраст. Дизайнер Аника Керимова рассказала, какие вещи состарят любого мужчину.
Те, кто нечасто носят классические костюмы, ошибочно выбирают себе модели из блестящих тканей. Еще одной отличительной чертой являются широкие плечи и штаны на пару размеров больше. В результате это выглядит комично. Сразу в голову приходят ассоциации с первым костюмом на выпускной или свадьбу, одолженным у отца. Сегодня выбирайте модели без какого-либо блеска и точно по вашему размеру. В крайнем случае — обращайтесь в ателье, чтобы портной подогнал одежду под нужные параметры.
Да, в них, может, и комфортно в жару, но они делают образ безвкусным. Особенно это касается рубашек из тонкой ткани. Короткий рукав с проглаженной стрелкой — словно привет из 90-х. Если вам комфортно в таких рубашках, присмотритесь к моделям с более зауженным кроем. В качестве альтернативы можно примерить поло.
Некоторые мужчины не сильно беспокоятся о внешнем виде аксессуаров, делая выбор в пользу удобства. По этой причине многие и сегодня покупают борсетки, которые были в моде лет 25-30 назад. Такая модель мужской сумки плохо смотрится как с костюмом, так и с повседневной одеждой. Сегодня стоит обратить внимание на более стильные варианты — портмоне, рюкзаки, сумка-папка и даже поясные «бананки».
Крупные застежки на ремнях были в тренде в начале нулевых. Чем больше пряжка — тем моднее считался парень. А еще многие любили пояса со стразами или с лого известных брендов. Сегодня это проявление безвкусицы, которая еще и старит. Выбирайте лаконичные пряжки классической формы по размеру самого ремня.
Рисунок в виде золотых цепей или витиеватых стеблей — еще один способ прибавить себе несколько лет. Такие рубашки тоже напоминают о моде 90-х, а сегодня выглядят комично и нелепо. Солидным мужчинам стоит отдавать предпочтение однотонным моделям или с мелким рисунком типа «горошка» или «ромбика».
Мужчинам нравится эта одежда, потому что они сразу становятся похожими на героя какого-то крутого фильма. Но если в кадре это выглядит уместно, то в реальной жизни — не очень. Длинный кожаный плащ превращает мужчину в «дедушку», даже если ему немного больше 30 лет. В качестве модной альтернативы выбирайте дубленки или плащи до середины бедра. Они выглядят стильно и не добавляют возраста.
Ортопедическая обувь — находка для любителей много гулять в теплую погоду. Но некоторые модели уж слишком напоминают сандалии «как у дедушки». А кто-то надевает их еще и с носками. Этот тренд слишком спорный. Сколько раз на подиумах нам пытались доказать, что это модно — в реальной жизни выглядит наоборот. Удобная и легкая обувь может быть красивой. Замените их хотя бы на спортивные сандалии. Сегодня есть масса других стильных вариантов — топсайдеры, кеды, кроссовки, слипоны.