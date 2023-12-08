Что подарить родителям на Новый год: 20 оригинальных идей

Новогодние праздники — время, когда хочется порадовать родных особенными подарками. Бывает такое, что идеи для них закончились еще в прошлом году. Подготовили список из 20 приятных вещей, которые точно понравятся близким и принесут им не только удовольствие, но и пользу.

Семейный альбом

Книга с печатными фотографиями — не пережиток прошлого, а надежный способ сохранять приятные воспоминания на долгие годы. Полистать семейный альбом интереснее и приятнее, чем фотопленку на телефоне или компьютере.

Собственный аромат

Оригинальное решение, когда привычные парфюмерные бренды наскучили. Набор для создания уникального аромата — отличный способ добавить немного роскоши в повседневную жизнь близких.

Памятный календарь

Персонализированный календарь с фотографиями важных событий в их жизни. Будет приятным напоминанием о близких.

Удобные привычные вещи

Например, электрический чайник с настройками температуры, чтобы близкие могли наслаждаться любимым горячим напитком.

Подарок, который создадут сами родители

Идей для подобных подарков много. Например, индивидуальный набор для искусства или готовый комплект для рисования по номерам.

Курсы или вебинары

Подарочная подписка на специализированный курс или вебинар, чтобы родители могли расширить свои навыки и узнать что-то новое. Вдруг ваш папа всегда хотел лучше разбираться в истории? Отличный шанс подарить ему время на его увлечение!

Декор для дома

Ароматическая свеча с успокаивающим ароматом, которая создаст расслабляющую и уютную атмосферу в доме.

Фото Orbon Alija/www.istockphoto.com

Набор для дегустации вина

Чтобы любимые родители могли наслаждаться вином в уютной домашней обстановке. А заодно и начали лучше разбираться в этом напитке.

Гаджеты для чтения

Если ваши родители любят читать, то идеальным подарком станет электронная книга. С ее помощью можно носить с собой в сумке целую библиотеку, делать многочисленные пометки, менять размер шрифта и яркость.

Путешествие

Путешествие или тур станут неординарным, но очень интересным подарком. Важно выбрать интересное направление, о котором родители давно мечтали.

Набор настольных игр

Настольная игра, в которую они смогут сыграть с семьей или друзьями. Это могут быть игры, помогающие тренировать память и поддерживать когнитивное здоровье — так получится совместить приятное с полезным.

Чай на любой вкус

Подарочная корзина с различными травяными чаями и вкусностями для создания спокойной атмосферы.

Необычные приспособления для кухни

Персонализированная кухонная доска для разделки и приготовления пищи с их именем. Или добротный набор посуды, как у любимого шеф-повара из кулинарного шоу.

Умный дом

Чтобы родители были в тренде технологий, можно подарить им умную светодиодную лампу. В ней меняются цвета и регулируется яркость света.

Абонемент

Абонемент в фитнес-студию или спа-салон, чтобы близкие могли позаботиться о здоровье и расслабиться.

Фото Choreograph/www.istockphoto.com

Удобный кухонный инвентарь

Горшок для готовки на пару, чтобы родители могли приготовить полезную и вкусную еду без лишних усилий.

Привычный сад в новом виде

Набор для садоводства, книга по выращиванию растений, семена — так вы поможете близким создать собственный оазис на даче или в огороде.

Подарок не только для родителей

Подарок в виде благотворительного взноса для организации, которую они поддерживают.

Бонусный подарок

Персональный подарок-бонус — время и внимание. Ничто не может заменить родителей, поэтому подарите им несколько дней, наполненных вашей заботой.