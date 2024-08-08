Биография Дэвида Линча: почему режиссер «Твин Пикса» больше не выходит из дома

История жизни лауреата премии «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе.

Дэвид Кит Линч

Дата рождения: 20 января 1946 года

Место рождения: Миссула, Монтана, США

Гражданство: США

Супруги: Пегги Ленц (в браке с 1967 до 1974), Мэри Фиск (с 1977 до 1987), Мэри Суини (с 2006 до 2007), Эмили Стоуфл (с 2009 по 2023)

Профессия: кинорежиссер, сценарист, актер, музыкант, художник

Детство и юность Дэвида Линча

Дэвид Линч родился 20 января 1946 года в Миссуле (штат Монтана, США). Его отец Уолтон Линч работал ученым-агрономом в американском министерстве сельского хозяйства. Его мать Эдвина Линч была преподавательницей английского языка, но после рождения детей посвятила себя воспитанию наследников. У режиссера также есть младший брат Джон и сестра Марта.

Из-за работы Уолтона Линча семья была вынуждена часто переезжать. Дэвид сменил много школ, из-за чего у него не было друзей.

С раннего возраста Линча интересовало все мистическое. Например, мальчик мог часами рассматривать тела мертвых животных. Став взрослым, Дэвид ходил в морг, чтобы понаблюдать за работой патологоанатомов.

В юности парень хотел стать художником, даже поступил в Коркоранскую школу искусств и дизайна в Вашингтоне в 1963 году. Через год Линч перевелся в Школу Бостонского музея изящных искусств. Но вскоре молодой человек забросил учебу и отправился в путешествие по Европе. У него была цель — стать учеником известного австрийского художника Оскара Кокошки. Но осуществить эту задумку не получилось, поэтому через две недели он вернулся на родину, где поступил в Академию изящных искусств в Филадельфии.

Дэвид Линч. Фото Global Look Press

Карьера Дэвида Линча в кино

Обучаясь в Пенсильванской академии Дэвид Линч решил оживить свои картины. Так студент начал экспериментировать с анимацией. Для этого он купил 16-миллиметровую камеру. Сперва он снимал короткий метр. В 1966 году его первая короткометражка под названием «Шесть блюющих мужчин» получила главный приз на студенческом конкурсе. Однажды у него сломалась аппаратура, и сделать анимацию не получилось, тогда Дэвид решил снимать людей.

Поворотным моментом в биографии Линча стала заявка на стипендию Американского института кино. К ней он приложил две короткометражки «Бабушка» и «Алфавит». Сам автор не рассчитывал на успех, однако через два месяца ему пришел ответ. Учебное заведение выделило ему средства для дальнейшей работы. Дэвид купил необходимую технику, в своем доме оборудовал съемочную площадку, а в качестве актеров были его друзья.

В 1971 году талантливый юноша переехал в Лос-Анджелес, где начал обучение в Школе киноискусства AFI. Именно здесь он начал снимать полнометражные картины.

Его первой работой стала лента «Голова-ластик» (1976). По сюжету главный герой мужчина-отшельник присматривает за ребенком-мутантом, которого от него родила его давняя знакомая. Молодой режиссер планировал представить свою работу на Каннском фестивале, однако жюри восприняли ее неоднозначно, поэтому не включили в список для показа.

Однако на другом фестивале в Лос-Анджелесе фильмом заинтересовался продюсер Бен Баренхольц, который был фанатом артхауса. Он не побоялся выпустить в прокат фильм Линча. Вскоре о Дэвиде заговорили как о главной надежде Голливуда.

Американский режиссер Мел Брукс, известный по таким работам, как «Молодой Франкенштейн» и «Космические яйца», предоставил Линчу студию для работы. Так в

1980 году состоялась презентация фильма «Человек-слон», основанного на реальной истории человека с синдромом Протея. Главную роль исполнили Энтони Хопкинс и Джон Херт. Кинолента имела ошеломляющий успех: картина была номинирована на «Оскар» в восьми категориях.

Затем Джордж Лукас предложил молодому режиссеру снять шестую часть «Звездных войн», однако Линч отказался. Он работал над экранизацией романа Фрэнка Герберта «Дюна». Но проект провалился в прокате, зрители были недовольны трактовкой и кастом.

В 1984-м Линч снял «Синий бархат», фильм принес ему вторую номинацию на «Оскар». После чего Дэвида начали называть культовым мировым режиссером.

Одной из главных работ в творчестве Линча является криминальный сериал «Твин Пикс». Сюжет основан на расследовании загадочного убийства школьницы, которое повлекло за собой ряд мистических событий. В 1990 и 1991 году вышли два сезона. В 1992 году был презентован фильм-приквел «Твин Пикс: Сквозь огонь». В 2017-м режиссер представил продолжение сериала, чтобы раскрыть и объяснить все секреты загадочной истории.

В фильмографии Линча также есть такие успешные проекты, как «Дикие сердцем», «Шоссе в никуда» (1997) и «Малхолланд Драйв» (2001).

Свой последний полнометражный фильм в качестве режиссера Дэвид снял в 2006 году — психологический триллер «Внутренняя империя». Работа была оценена призом за выдающийся вклад в киноискусство на Венецианском фестивале.

В последние годы Линч вернулся к короткометражкам. Также он снимает музыкальные видеоклипы и рекламу.

Дэвид Линч и Эмили Стоуфл. Фото Global Look Press

Личная жизнь Дэвида Линча

Легендарный режиссер был женат несколько раз. Его первой супругой была девушка Пегги Ленц. Они состояли в браке с 1967 по 1974 год. В семье родилась девочка Дженнифер Чемберс. Как и ее звездный отец, она стала кинорежиссером.

В 1977 году Линч женился на сестре своего друга Джека Фиска Мэри. Девушка родила ему сына, которого назвали Остин. Спустя 10 лет брака супруги развелись.

После расставания со второй женой Дэвид закрутил роман с актрисой Изабеллой Росселлини, которая снималась у него в фильме «Синий бархат». Их отношения продлились четыре года.

Затем Линч состоял в гражданском браке с видеомонтажером Мэри Суини. В 1992 году девушка родила сына по имени Райли. Они сыграли свадьбу только в 2006 году, но это не помогло им сохранить отношения. Пара испытывала сложности, поэтому через два месяца после регистрации брака молодая семья рассталась.

В 2009 году Линч женился в четвертый раз. Его избранницей стала актриса Эмили Стоуфл, которая младше режиссера на 30 лет. В 2012-м девушка подарила Дэвиду дочь Лулу Богинию. Супруги были вместе 14 лет, в 2023 году они подали на развод.

Дэвид Линч. Фото Global Look Press

Болезнь Дэвида Линча

Летом 2024 года 78-летний режиссер в интервью изданию Sight & Sound рассказал, что ему диагностировали заболевание эмфизем легких. По признанию Линча, болезнь не лечится и теперь он не сможет выходить из дома.

«Теперь я прикован к дому, нравится мне это или нет. В моем сегодняшнем состоянии было бы очень плохо подхватить даже простуду», — сказал Линч журналистам.

Причиной заболевания является постоянное курение табака. Дэвид планирует работать дистанционно, хотя ему не очень нравится такая идея.

«Недавно я прошел множество обследований, и хорошая новость заключается в том, что я в отличной форме, за исключением эмфиземы. Меня переполняет счастье, и я никогда не уйду на пенсию», — написал режиссер в своем блоге.

10 лучших фильмов Дэвида Линча по версии IMDb

«Твин Пикс» (2017)

«Твин Пикс: Сквозь огонь» (1992)

«Дикие сердцем» (1990)

«Шоссе в никуда» (1997)

«У каждого свое кино» (2007)

«Внутренняя империя» (2006)

«Малхолланд драйв» (2001)

«В прямом эфире» (1992)

«Простая история» (1999)

«Гостиничный номер» (1993)

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