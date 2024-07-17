Биография Дмитрия Нагиева: от чемпиона СССР по самбо до главного ведущего страны

История жизни популярного телеведущего и актера.

Дмитрий Владимирович Нагиев

Дата рождения: 4 апреля 1967

Место рождения: Ленинград

Начало карьеры: 1997

Детство и юность Дмитрия Нагиева

Дмитрий Нагиев родился в Ленинграде 4 апреля 1967 года в самой простой семье. Его отец работал на оптико-механическом заводе, а мать — в Военной академии связи преподавателем иностранных языков. У Дмитрия также есть родная сестра Наталья и брат Евгений. В молодости отец Нагиева играл в небольшом театре и грезил стать актером. Он даже поступал в театральное училище, но у него не получилось.

В детстве Дмитрий занимался в секции дзюдо и самбо. И даже добился успехов, став впоследствии мастером спорта по самбо и чемпионом СССР.

После школы Нагиев поступил в Ленинградский электротехнический институт на факультет автоматики и вычислительной техники, а после учебы отправился в армию. Там он попал в спортивную роту.

После службы Дмитрий решил стать актером и поступил в театральный, воплотив тем самым мечту отца в жизнь.

В 1990 году у молодого актера выявили паралич лицевого нерва. После длительного лечения он оправился от болезни, но у него до сих пор остался небольшой нервный прищур на лице.

Дмитрий Нагиев в молодости и Клаудия Шиффер. Фото Соцсети

Начало карьеры и популярность Дмитрия Нагиева

Еще в студенчестве Нагиев начал играть в театре «Время». Его дипломная роль в спектакле «Чайка» произвела фурор, Дмитрия даже пригласили играть в Германии. Во Франкфурте-на-Майне он проработал в течение двух лет, а потом вернулся на родину.

Сниматься в кино шоумен начал рано, еще в начале 90-х. В фильме «Палач» он сыграл небольшую роль, а затем появился в картине «Чистилище».

За всю карьеру Нагиев снялся в большом количестве фильмов и сериалов, среди которых «Физрук», «Кухня», «Чикатило» и «Тень Чикатило», «Непрощенный» и другие.

Фильмография Дмитрия Нагиева

«Чистилище» (1997)

«Каменская» (2000-2011)

«Мастер и Маргарита» (2005)

«Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини» (2008)

«Кухня» (2012-2016)

«Физрук» (2014-2017)

«Кухня в Париже» (2014)

«Гороскоп на удачу» (2015)

«Самый лучший день» (2015)

«Кухня. Последняя битва» (2017)

«Елки новые» (2017)

«Непрощенный» (2018)

«Бабушка легкого поведения 2. Престарелые Мстители» (2019)

«Девушки бывают разные» (2019)

«Кухня. Война за отель» (2019)

«Гудбай, Америка!» (2020)

«Нагиев на карантине» (2020)

«Чикатило» (2021-2022)

«Эскортница» (2023)

«Кино про бандитов» (2023)

«Тень Чикатило?» (2024)

Дмитрий Нагиев и Ольга Серябкина на съемках фильма. Фото Global Look Press

Помимо съемок в кино, Дмитрий начал работать и телеведущим. С 1995 по 1998 год Нагиев сначала участвовал в шоу «Полный модерн», в потом вместе с Сергеем Ростом снимался в комедийных зарисовках проекта «Осторожно, модерн!»

В 2002 году шоумен появился в ток-шоу «Окна», которое он вел до 2005-го. В 2003-м он начал работать в реалити-шоу «Дом», которое после станет известным как «Дом-2».

С 2005 по 2012 год актер вел спортивно-развлекательную передачу на Первом канале «Большие гонки».

Больше 10 лет Нагиев оставался бессменным ведущим музыкального проекта «Голос», но летом 2022-го вместо него в «Голосе. 60+» появилась Лариса Гузеева, а в детском «Голосе» — Яна Чурикова. Ведущая «Фабрики звезд» затем заменила Нагиева и в остальных проектах.

Одно время Нагиев вел КВН, когда Александр Масляков попал в больницу с коронавирусом.

Телепроекты

«Окна» (2002)

«Дом» (2003)

«Большие гонки» (2005)

«Мама в законе» (2011)

«Голос» (2012-2021)

КВН (2022)

В 1998 году Дмитрий выпустил свой первый музыкальный альбом «Полет в никуда», который был записан вместе с актрисой Анной Самохиной и коллективом «Трубный зов». В 2003-м вышел второй его диск под названием «Серебро». Главным хитом стала песня «Я ее Хой», записанная вместе с «Русским размером» и Профессором Лебединским. Эта песня в течение нескольких недель возглавляла топ-чарты «Золотого граммофона» на «Русском радио».

Дмитрий Нагиев в молодости. Фото Global Look Press

Сколько зарабатывает Дмитрий Нагиев

По информации The Voice, один съемочный день Нагиева стоит от 500 тысяч рублей. Годовой доход шоумена составляет почти 3,5 миллиона долларов, согласно данным Forbes.

Также большой доход актеру приносит съемка в рекламе российской сотовой компании, с которой он работает еще с 2013 года. Она ему приносит 20 миллионов рублей в год.

Помимо прочего, Нагиев вкладывается в недвижимость. Несколько лет назад он приобрел апартаменты в престижном доме на Котельнической набережной в Москве и четырехэтажный шикарный особняк с личным спортзалом и сауной в Санкт-Петербурге. Кроме того, у него есть дом в элитном коттеджном поселке Княжье Озеро, где он проживает большую часть времени.

Фото Соцсети

Личная жизнь и дети Дмитрия Нагиева

На втором курсе учебы у Нагиева был роман с Ларисой Гузеевой.

В 1986 году Дмитрий женился на журналистке и телеведущей Алисе Шер (настоящее имя Алла Селищева). В браке они состояли 18 лет, у них есть общий сын Кирилл Нагиев. Звездный отпрыск пошел по стопам отца и стал актером.

В 2016-м СМИ обнародовали интимную переписку Ольги Бузовой с Нагиевым. Интересно, что к тому времени девушка еще состояла в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Согласно слухам, актер несколько лет жил в гражданском браке со своим администратором Натальей Коваленко и якобы у них родился сын Марк. Но официальных подтверждений этому нет.

В прессе также пишут, что у Нагиева роман с девушкой по имени Анна Спектор. У нее есть дочь Мира, которую также называют ребенком телеведущего.

Летом 2022 года Дмитрий в интервью проговорился, что стал дедушкой.

Дмитрий Нагиев с сыном Кириллом. Фото Соцсети

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