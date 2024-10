Почему Джастин Бибер — самая громкая фигура в скандале с Пи Дидди: что известно

Скандал вокруг ареста Пи Дидди не утихает. Одной из самых интригующих публику тем стали «белые вечеринки», в которых участвовали многие голливудские звезды. Но особое место в этом громком деле занимает имя Джастина Бибера, который познакомился с рэпером Пи Дидди еще в детстве. Рассказываем об их отношениях во всех подробностях и делимся интернет-теориями.

Редакция «СЭ» не выдвигает никаких обвинений и теорий. Статья написана на основе публикаций в средствах массовой информации и социальных сетях.

Как познакомились Джастин Бибер и Пи Дидди

Джастин Бибер и Дидди (настоящее имя — Шон Комбс) познакомились в начале 2010-х, когда подросток неожиданно стал сенсацией в музыкальной индустрии. Их познакомил знакомый Бибера рэпер Ашер, который сам в 15-летнем возрасте проводил много времени в доме Комбса. Дидди взял на себя роль наставника молодого певца и познакомил его с миром американского шоу-бизнеса.

Когда Джастин Бибер был еще в самом начале карьеры, он говорил, что Дидди оказывает на него большое влияние. Музыканты были очень близки. Джастин Бибер даже опубликовал на своем канале видео, на котором он рассказывает, что проведет следующие 48 часов в доме Комбса. Дидди на видео отказался рассказывать, чем они будут заниматься: «Где мы тусуемся и что делаем, мы не можем рассказать. Но это определенно мечта 15-летнего подростка».

Фото Planet Photos, Global Look Press

Когда Дидди спросил Джастина, чем он хочет заняться, тот ответил: «Давай просто возьмем несколько девочек». «Наш человек», — ответил ему Дидди.

Следующее документальное свидетельство, проливающее свет на развитие их отношений, — это видео, на котором видно, как Джастин Бибер общается с Дидди в студии звукозаписи. Рэпер спрашивает юного певца, почему они стали реже встречаться. «Как дела, старина, ты в порядке? Раскупаешь арены и все такое? Начинаешь вести себя по-другому, да? Ты не звонишь мне и не общаешься, как раньше», — сказал Дидди. Многие интернет-пользователи отмечают, что 16-летний Бибер на видео выглядит испуганным и путается в ответах на вопросы Дидди.

Дружба и музыкальное сотрудничество Джастина Бибера и Пи Дидди

Впоследствии Бибер и Дидди, по всей видимости, не прекращали общения. Они вместе дали интервью для шоу Jimmy Kimmel Live!. В разговоре с ведущим Дидди произнес фразу, которая в свете последних событий многим кажется зловещей: «Он [Джастин Бибер] знает, что ему лучше не рассказывать на телевидении о некоторых вещах, которые он делает со своим старшим братом. Эта информация не для всех». Под «старшим братом» Дидди имел в виду себя.

Фото Frazer Harrison, Getty Images

Также Джастин Бибер принял участие в записи песен для альбома Пи Дидди The Love Album: Off The Grid. Молодой певец тогда отозвался о Комбсе с восхищением: «Я помню, как пришел в офис моего брата Дидди, чтобы представить ему песню, которую я написал для него, когда мне было 14 лет, но, к сожалению, песня была ужасной. Удивительный момент полного круга, люблю тебя @diddy».

Бибер не раз говорил о том, что огромная популярность в детстве нанесла ему травму, но никогда не уточнял ее конкретную причину. В связи с недавним арестом Дидди пользователи соцсетей вспомнили ролик 2020 года с интервью Бибера, в котором он говорит, что чувствует себя защитником 18-летней Билли Айлиш и хочет уберечь ее от того, что пережил сам. В частности, певец упоминал о том, что в Голливуде процветает педофилия.

Арест Пи Дидди и клип Джастина Бибера Yummy

В середине сентября Пи Дидди арестовали. Ему предъявили более 100 обвинений, в том числе секс-трафик и насилие над несовершеннолетними. Тогда же всплыло и имя Джастина Бибера, ведь Шон Комбс долго и тесно общался с молодым исполнителем.

После ареста Дидди в Сети начали появляться слухи о том, что клип на песню Yummy является символичным рассказом о насилии, которое пережил Бибер. Согласно сюжету клипа, певец находится на вечеринке и окружен богачами, которые предаются бурным развлечениям.

Особо внимательные пользователи обратили внимание на несколько деталей:

Еда, которую приносят гостям, становится все более и более неприглядной. Некоторые блюда выглядят практически гнилыми, что посчитали намеком на испорченность нравов в Голливуде.

В одном из кадров освещение выстроено так, что одежда гостей кажется белой (намек на «белые вечеринки» Дидди).

В начале клипа показана играющая на скрипке несовершеннолетняя девушка в красном комбинезоне. В одной из последних сцен этот комбинезон висит на вешалке (намек на педофилию в кругах знаменитостей).

Последний кадр в клипе — пустая тарелка с портретом Бибера в подростковом возрасте с подписью Yummy (в переводе «Вкусно»).

Фото Кадр из клипа Yummy

В одном из интервью Бибер рассказал, что снимая некоторые сцены из клипа, он не мог сдержать слезы.

Как Джастин Бибер отреагировал на арест Пи Дидди

Бибер всегда открыто говорил о проблемах с тревожностью и психическим здоровьем. Но многие считают, что арест Дидди вновь пробудил в нем старые страхи, хоть певец это и скрывает. Несмотря на то что Бибер старается сосредоточиться на семейной жизни и карьере, продолжающийся скандал — нежелательное напоминание о его прошлых связях, из-за чего ему трудно избежать неудобных вопросов журналистов.

Певец, который в последние годы старался поддерживать положительный имидж, по слухам, панически боится нового удара по своей репутации.

Источники, близкие к поп-звезде, рассказали, что внимание прессы негативно сказывается на его психическом здоровье. Один из знакомых Бибера поведал, что тот испытывает проблемы с аппетитом и общим самочувствием: «Он почти не ест... достаточно посмотреть на него, чтобы понять это».

По словам источников, супруга Бибера Хейли посоветовала мужу обратиться к психотерапевту, чтобы помочь ему справиться с нарастающим стрессом.