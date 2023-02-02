Секреты красоты и молодости Дженнифер Энистон. Актрисе 53 года

Сегодня, 19:00
Голливудская актриса Дженнифер Энистон, получившая мировую известность после сериала «Друзья», не раз признавалась самой красивой и самой сексуальной женщиной мира. Все благодаря тому, что она как будто бы узнала тайный секрет молодости и выглядит гораздо моложе своих лет.
Однако Джен вовсе не скрывает, как ей удается выглядеть так хорошо в свои 53. Итак, что же для этого нужно?
Энистон не одобряет повальное увлечение ботоксом, филлерами и пластическими операциями. Актриса уверена, что мышцы лица нужно тренировать, а не парализовывать с помощью инъекций. Вместо этого она проходит микротоковую терапию лица — физиотерапевтическую процедуру, которая стимулирует мышцы, а также тонизирует и увлажняет кожу.
Дженнифер советует очень аккуратно использовать макияж. Да, непросто привыкнуть к минимуму косметики, но со временем она поняла, что чувствует себя комфортно и очень легко.
Любая косметика забивает поры и препятствует нормальному функционированию сальных желез и лимфатической системы. Очищение дермы происходит медленнее, не должным образом. Также использование косметических средств меняет pH (водородный показатель) кожи на щелочной, сушит покровы.Рустем СадыковВрач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
Актриса пьет три-четыре бутылки воды в день, давно перестала стремиться к бронзовому загару, который как известно, кожу старит, а также строго соблюдает режим сна.
Энистон делает упор на здоровое питание, однако не считает, что нужно придерживаться только его. Любой человек может время от времени позволять себе «вредную» пищу, но когда дело касается основы, то она употребляет органические овощи и постный белок. И ограничивает в своем рационе молочные продукты и глютен.
Для каждого человека «вредная пища» — разный набор продуктов. Степень вредности зависит от реакции иммунной системы на тот или иной продукт. Конечно, есть пища, которая в принципе не является полезной: сахар, трансжиры, мучное. Молоко и глютен — частые аллергены, могут вызывать как скрытую иммунную реакцию, так и внезапную. К таким продуктам также относят яйца, мед, арахис.Рустем СадыковВрач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
Этот секрет имеет скорее психологический подтекст. Дело в том, что, по мнению актрисы, важно правильно относиться к себе и своему возрасту, или, как еще говорят, «полюбить себя». Человек, который категорически не принимает свои годы, старится только быстрее, хотя бы от стресса из-за угасающей красоты.
Психологические аспекты действительно влияют на наше здоровье и молодость. Сильнее всего — стрессы, вернее, восприятие стрессовых ситуаций. Реагируя на внешние раздражители, мы дестабилизируем нашу гормональную систему.Рустем СадыковВрач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук