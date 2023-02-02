Секреты красоты и молодости Дженнифер Энистон. Актрисе 53 года

Как у нее получается выглядеть моложе своих лет?

Голливудская актриса Дженнифер Энистон, получившая мировую известность после сериала «Друзья», не раз признавалась самой красивой и самой сексуальной женщиной мира. Все благодаря тому, что она как будто бы узнала тайный секрет молодости и выглядит гораздо моложе своих лет.

Однако Джен вовсе не скрывает, как ей удается выглядеть так хорошо в свои 53. Итак, что же для этого нужно?

Косметические процедуры

Энистон не одобряет повальное увлечение ботоксом, филлерами и пластическими операциями. Актриса уверена, что мышцы лица нужно тренировать, а не парализовывать с помощью инъекций. Вместо этого она проходит микротоковую терапию лица — физиотерапевтическую процедуру, которая стимулирует мышцы, а также тонизирует и увлажняет кожу.

Фото Global Look Press

Фото Global Look Press

Косметика

Дженнифер советует очень аккуратно использовать макияж. Да, непросто привыкнуть к минимуму косметики, но со временем она поняла, что чувствует себя комфортно и очень легко.

Фото Global Look Press

Фото Getty Images

Вода, защита от солнца и сон

Актриса пьет три-четыре бутылки воды в день, давно перестала стремиться к бронзовому загару, который как известно, кожу старит, а также строго соблюдает режим сна.

Фото Global Look Press

Фото Getty Images

Питание

Энистон делает упор на здоровое питание, однако не считает, что нужно придерживаться только его. Любой человек может время от времени позволять себе «вредную» пищу, но когда дело касается основы, то она употребляет органические овощи и постный белок. И ограничивает в своем рационе молочные продукты и глютен.

Фото Global Look Press

Фото Getty Images

Отношение к себе

Этот секрет имеет скорее психологический подтекст. Дело в том, что, по мнению актрисы, важно правильно относиться к себе и своему возрасту, или, как еще говорят, «полюбить себя». Человек, который категорически не принимает свои годы, старится только быстрее, хотя бы от стресса из-за угасающей красоты.