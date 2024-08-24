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Дженнифер Лопес: биография певицы и актрисы — личная жизнь и заработки — развод с Аффлеком
Жизнь и общество

Сегодня, 21:00

12 мин.

Биография Дженнифер Лопес: драма с Аффлеком, гимн ЧМ-2014 и успешный бизнес

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Дженнифер Лопес.
Фото Global Look Press
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История латиноамериканской певицы и актрисы.

Дженнифер Линн Лопес (в замужестве Аффлек)
Дата рождения: 24 июля 1969 года
Место рождения: Бронкс (США)
Профессия: певица, актриса, модельер, продюсер
Начало карьеры: 1986 год
Семейный статус: в процессе развода с Беном Аффлеком

Детство и юность Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес родилась 24 июля 1969 года в бедном квартале Нью-Йорка Бронксе. Ее родители родом из Пуэрто-Рико, поэтому Джей Ло имеет характерную латиноамериканскую внешность. Отец будущей звезды Дэвид работал в компьютерной фирме, а мать Гваделупе была домохозяйкой и воспитывала трех дочерей. Семья Лопес не бедствовала, но жила очень скромно. Многие годы они ютились в маленькой квартире, лишь потом смогли перебраться в дом поуютнее.

Мать актрисы старалась раскрывать таланты у своих девочек. Так, Джей Ло уже в пять лет начала заниматься танцами и музыкой. Училась будущая актриса в католической школе, где также пела в хоре. Кроме того, маленькая Джей активно занималась спортом: ходила на гимнастику, принимала участие в национальных соревнованиях по бегу и играла в софтбол.

С детства Дженнифер выделялась среди остальных девочек своей грацией и талантом. Однако родители желали безбедного будущего дочери, поэтому настояли, чтобы она отучилась на юриста. Сама же Джей мечтала о карьере актрисы. В выпускном классе ей посчастливилось пройти кастинг и сняться в фильме «Моя маленькая девочка». Эта работа не имела успеха, но подарила надежду на актерскую карьеру юной Лопес.

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На юридическом факультете певица продержалась всего один семестр, чем сильно разочаровала родителей. Она даже была вынуждена уйти из дома и начать самостоятельную жизнь из-за разгоревшегося скандала. Актриса сняла себе комнату, днем работала в юридической компании, а по ночам танцевала в клубах, мечтая о работе в Голливуде.

Лопес начала выступать в мюзиклах Jesus Christ Superstar и Oklahoma!, где ее заметили и пригласили в гастрольный тур по Европе с хором Golden Musicals of Broadway. Затем она устроилась на работу в телевизионное шоу «Яркие краски», где танцевала два года.

Фото Global Look Press

Карьера актрисы Дженнифер Лопес

Во время работы танцовщицей Дженнифер ходила по различным кастингам и даже снялась в нескольких фильмах, но известности они ей не приносили. В 1993 году молодая актриса получила первую драматическую роль. Это был фильм «Потерянный в глуши». До этого она в основном снималась в ролях танцовщиц и певиц.

В 1995 году на экраны вышла картина «Моя семья», которая принесла ей первую узнаваемость. А после показа в 1997-м фильма «Селена» Джей Ло ждал ошеломительный успех и номинация на «Золотой глобус». Тогда-то она и проснулась знаменитой, воплотив свою мечту в реальность. После этой работы ей стали поступать предложения от разных режиссеров.

За съемки в фильме «Вне поля зрения», где она сыграла с актером Джорджем Клуни, ей заплатили 1 миллион долларов. Так она стала первой высокооплачиваемой латиноамериканской актрисой.

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В 2001 году вышла комедия «Свадебный переполох», где она снялась вместе с Мэттью Макконахи. А в 2004-м успешной была работа «Давайте потанцуем» с Ричардом Гиром. Эти работы лишь укрепили ее статус популярной актрисы. Следом вышли фильмы «Если свекровь — монстр» и «Паркер», которые также имели неплохой успех.

В 2016-м Джей Ло впервые снялась в драматическом сериале — «Оттенки синего».

Из последних работ с участием Лопес можно выделить «Стриптизерши», «Моя пиратская свадьба», «Первый встречный» и «Мать».

Мэттью Макконахи и Дженнифер Лопес в фильме «Свадебный переполох».
Фото Global Look Press

Фильмография Дженнифер Лопес

  • «Моя маленькая девочка» (1986)
  • «В живом цвете» (1990-1994)
  • «Крушение рейса номер 7» (1993)
  • «Вторая возможность» (1993-1994)
  • «Отель Малибу» (1994)

  • «Моя семья» (1995)

  • «Денежный поезд» (1995)

  • «Кровь и вино» (1996)

  • «Джек» (1996)

  • «Поворот» (1997)

  • «Селена» (1997)

  • «Анаконда» (1997)

  • «Муравей Антц» (1998)

  • «Уилл и Грейс» (1998-2020)

  • «Вне поля зрения» (1998)

  • «Клетка» (2000)

  • «Глаза ангела» (2001)

  • «Госпожа горничная» (2002)

  • «С меня хватит» (2002)

  • «Джильи» (2003)

  • «Девушка из Джерси» (2004)

  • «Давайте потанцуем» (2004)

  • «Если свекровь — монстр» (2005)

  • «Незаконченная жизнь» (2005)

  • «Как я встретил вашу маму» (2005-2014)

  • «Город на границе» (2006)

  • «План Б» (2010)

  • «Скрат и континентальный излом 2» (2011)

  • «Чего ждать, когда ждешь ребенка» (2012)

  • «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф» (2012)

  • «Паркер» (2013)

  • «Дом» (2015)

  • «Лила и Ева» (2015)

  • «Поклонник» (2015)

  • «Ледниковый период 5: Столкновение неизбежно» (2016)

  • «Оттенки синего» (2016-2018)

  • «Начни сначала» (2019)

  • «Стриптизерши» (2019)

  • «Первый встречный» (2022)

  • ?"Моя пиратская свадьба"(2023)

  • «Мать» (2023)

  • «Атлас» (2024)

  • «Это я. Сейчас» (2024)

Дженнифер Лопес выступает на Супербоуле-2020.
Фото Global Look Press

Карьера певицы Дженнифер Лопес

В 1999 году Джей Ло выпустила свою первую песню If You Had My Love («Если я отдам тебе свою любовь» — в переводе с английского). Сингл взорвал все музыкальные чарты. Успешным оказался и дебютный альбом актрисы On the 6 («На шестом» — в переводе с английского).

Интересно, что песни Лопес очень полюбились фанатам. И как певица она оказалась даже востребованнее, чем актриса.

В 2001 году латиноамериканка выпустила свой второй альбом J.Lo. Он также имел колоссальный успех и разошелся большим тиражом.

Не забывала Дженнифер и о своих корнях. В 2007-м певица выпустила альбом на испанском языке Como Ama una Mujer («Как любит женщина» — в переводе с испанского). Диск оказался в топе не только в Латинской Америке, но и в США.

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Альбом Love? («Любовь?» — в переводе с английского) певица выпустила в сотрудничестве с лейблом Island Records. Центральной стала композиция Dance Again («Снова танцуй» — в переводе с английского), которую она исполнила вместе с известным рэпером Pitbull.

В 2014 году Дженнифер Лопес вместе с Pitbull и Клаудией Лейтте записала гимн чемпионата мира по футболу в Бразилии We are one («Мы едины» — в переводе с английского). Артисты исполнили этот хит на церемонии открытия турнира. В 2020-м Джей Ло выступила на масштабном спортивном празднике Супербоул вместе с Шакирой.

Последний свой альбом певица записала в 2024 году. Работу над ним она начала после воссоединения с Беном Аффлеком.

Клаудия Лейтте, Дженнифер Лопес и Pitbull выступают на открытии ЧМ-2014 в Бразилии.
Фото Global Look Press

Дискография Дженнифер Лопес

  • On the 6 (1999)

  • J.Lo (2001)

  • This Is Me... Then (2002)

  • Rebirth (2005)

  • Como Ama una Mujer (2007)

  • Brave (2007)

  • Love? (2011)

  • A.K.A. (2014)

  • This Is Me... Now (2024)

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Награды и достижения

  • Номинация на «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в комедии или мюзикле — фильм «Селена» (1998)

  • Премия «Сатурн» за лучшую женскую роль в фильмах «Анаконда» (1998) и «Клетка» (2001).

  • Обладательница ALMA Awards (1998-2002)

  • Обладательница American Music Awards (2003, 2007, 2011)

  • Номинация на Grammy Awards (2000, 2001)

  • 4 победы в разных номинациях на премию MTV

  • Получение звезды на голливудской «Аллее славы» (2013)

  • 1-е место в рейтинге самых влиятельных знаменитостей по версии Forbes (2012)

  • 1-е место в рейтинге самых красивых женщин планеты по версии журнала People (2012)

  • Обладательница Icon Awards (2014)

  • Номинация на «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Стриптизерши» (2020)

  • Премия гильдии актеров в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за фильм «Стриптизерши» (2020)

  • Премия «Эмми» в номинации «Лучшая развлекательная программа в прямом эфире» за выступление на Супербоуле (2020)

Фото Global Look Press

Личная жизнь Дженнифер Лопес

В 1997 году поп-звезда вышла замуж за простого официанта Охани Ноа с Кубы. Брак распался уже через год. В 2006-м первый муж певицы захотел прославиться и планировал выпустить книгу о жизни с Дженнифер. Однако у него не получилось это сделать, так как Лопес обратилась в суд, который запретил мужчине публиковать мемуары, вынося конфиденциальную информацию на публику.

С 1999 по 2001 год молодая актриса крутила роман с рэпером Шоном Комбсом. Как раз в этот период Джей стала популярной, и музыкант сопровождал любимую везде. Пара была одной из самых красивых в американском шоу-бизнесе. Они уже даже готовились к свадьбе, но счастье рухнуло в одночасье. Певица попала в ужасную перестрелку, находясь с рэпером, сильно испугалась и ушла от него.

Дженнифер Лопес и Шон Комбс. 2000 год.
Фото Global Look Press

Одинокой латиноамериканка была недолго. Практически сразу после расставания с Комбсом девушка выскочила замуж за танцора из ее труппы Криса Джадда. Но через год парочка уже развелась.

На съемках фильма «Джильи» актриса познакомилась с коллегой Беном Аффлеком. Роман развивался стремительно. Пресса, везде следующая за влюбленными, даже прозвала их «Беннифер». На осень 2003 года у них была запланирована свадебная церемония, но буквально за сутки до торжества ее неожиданно отменили.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. 2002 год.
Фото Global Look Press

В 2004 году Лопес все же вышла замуж, но уже за музыканта Марка Энтони. Именно ему она родила двойняшек — сына Максимиллиана Дэвида и дочь Эмми Мэрибел. Для молодой женщины это событие стало особенным. Она многие годы пыталась забеременеть, но у нее это никак не получилась. На время она прервала творческую деятельность и наслаждалась материнством. Казалось, что певица обрела женское счастье... Но в 2011 году звезда заявила, что намерена развестись с супругом из-за «непримиримых разногласий». Однако развод с музыкантом она смогла оформить лишь в 2014-м. При этом с 2012-го поп-дива уже встречалась с танцором Каспером Смартом. Но в 2016-м и этому роману пришел конец. Потом многие СМИ приписывали ей роман с рэпером Дрейком.

Марк Энтони и Дженнифер Лопес.
Фото Global Look Press

Новым избранником певицы стал бейсболист Алекс Родригес. В 2017-м их впервые застукали вместе. Джей Ло выглядела счастливой и публично признавалась спортсмену в любви. В 2021 году стало известно о разрыве отношений, но, по их признанию, они разошлись близкими друзьями.

Алекс Родригес и Дженнифер Лопес.
Фото Global Look Press

К радости многих фанатов, Джей Ло в том же году заметили в компании бывшего ухажера, актера Бена Аффлека. Сначала они не подтверждали возобновление отношений, но в день своего 52-летия Дженнифер выложила в своих соцсетях фото, где она целуется с актером.

Весной 2022-го стало известно о помолвке звездной парочки. Бен подарил любимой кольцо с бриллиантом изумрудного цвета. На снимках певица плакала от счастья. Папарацци преследовали главную голливудскую пару буквально на каждом шагу.

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Актеры в итоге сыграли свадьбу. Скромное торжество в кругу близких они провели в часовне в Лас-Вегасе. Певица взяла фамилию мужа и стала Дженнифер Линн Аффлек.

В 2023-м они переехали в огромный особняк в Беверли-Хиллз с 12 спальнями. Только вот идиллия длилась недолго. Уже весной 2024 года в СМИ просочились первые слухи о разладе в звездной семье. Как сообщали инсайдеры, скандалы у актеров возникали из-за бурного нрава Джей Ло. Позже стало известно, что бывшие влюбленные выставили свой дом в Беверли-Хиллз на продажу за 68 миллионов долларов.

Особняк Бена Аффлека и Дженнифер Лопес в Беверли-Хиллз.
Фото Global Look Press

На 55-летие Лопес Аффлека не было, а уже в августе стало известно, что певица подала на развод в день годовщины их свадьбы и отказывается от фамилии мужа.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. 2024 год.
Фото Global Look Press

Сколько зарабатывает Дженнифер Лопес

По данным Celebrity Net Worth, в настоящий момент доход певицы оценивается в 400 миллионов долларов. В год она зарабатывает приблизительно по 40 миллионов.

Гастроли и концерты в общей сложности принесли Лопес практически 95 миллионов долларов. За съемки в главных фильмах она получила около 9 миллионов долларов.

Дженнифер отлично зарабатывает и на телевидении. За участие в качестве члена жюри на различных шоу, включая American Idol, ей платят от 12 до 20 миллионов.

Хороший доход Лопес приносит и бизнес. У нее есть собственная линия одежды JLo by Jennifer Lopez и марка Sweetface. Также в Калифорнии у актрисы есть кубинский ресторан Madre's. Все рекорды продаж побил и женский парфюм Glow by J.Lo.

Фото Global Look Press

Социальные сети Дженнифер Лопес

* Соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.

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