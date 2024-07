Биография Джонни Деппа: история жизни секс-символа Голливуда

Актер сделал феноменальную карьеру в кино, но его личная жизнь полна трудностей и скандалов.

Джонни Депп (Джон Кристофер Депп II)

Дата рождения: 9 июня 1963 года.

Место рождения: Оуэнсборо (штат Кентукки, США).

Рост: 178 см. Вес: 78 кг.

Начало карьеры: 1984 год.

Детство и юность Джонни Деппа

Джонни Депп родился 9 июня 1963 года в Оуэнсборо (штат Кентукки, США). Его отец Джон Кристофер Депп был инженером-строителем, у него были проблемы с алкоголем. Мать Бетти Сью Палмер работала официанткой.

В детстве Депп не любил бывать дома, поэтому много времени проводил на улице, где связался с плохой компанией. Рано пристрастился к курению, выпивке и наркотикам. В возрасте 13 лет он бросил школу, которую и так постоянно прогуливал. В юности Джонни был гитаристом в группе The Kids. Коллектив выступал в местных клубах и барах.

Когда ему исполнилось 15 лет, его родители развелись. Его мать во второй раз вышла замуж. Ее избранником стал литератор Роберт Палмер. С отчимом у него сложились хорошие отношения. Актер считает его вдохновителем и даже посвящал ему песни.

В 16 лет парень ушел из дома, он перебрался в Лос-Анджелес, где вместе с другом жил в машине. Деньги на жизнь зарабатывал, трудясь на стройке, работая курьером и продавцом. Джонни мечтал стать певцом, он записывал песни, но они не находили отклика в сердцах слушателей.

Актерская карьера Джонни Депп

Так как музыкальная карьера Деппа не складывалась, он решил попробовать себя в роли актера. Через друзей Джонни познакомился с киноагентом, который помог ему получить эпизодическую роль в культовом фильме «Кошмар на улице Вязов» (1984). Молодому музыканту досталась роль подростка, который становится жертвой маньяка Фредди Крюгера. Затем последовали небольшие роли в кинокартинах «Частный курорт» (1985), «Взвод» (1986). Впервые главная роль Джонни досталась в 1990 году в музыкальной комедии «Плакса».

В 1989 году начинающий актер знакомится с Тимом Бертоном. Знаменитый режиссер снял Деппа в своем рейтинговом проекте «Эдвард Руки-ножницы» (1990). С этого фильма началось их многолетнее сотрудничество. Фэнтэзи принесло Джонни его первую номинацию на «Золотой глобус».

В 1993-м актер снова был номинирован на американскую премию Голливудской ассоциации иностранной прессы за работу в кинокартинах «Бенни и Джун» (1993) и «Эд Вуд» (1994). В этом же году появился на одной съемочной площадке с Леонардо Ди Каприо в ленте «Что гложет Гилберта Грейпа». В фильме актеры сыграли братьев, режиссер Лассе Халльстрем предложил Джонни Деппу самому выбрать партнера по фильму. Он из сотен претендентов выбрал молодого и еще малоизвестного Ди Каприо.

Успешными проектами Джонни Деппа стали «Джонни Браско» (1997), «Жена астронавта» (1999), «Девятые врата» (1999), «Кокаин» (2001).

В фильме «Храбрец» (1997) он выступил как актер, режиссер и сценарист. И за все эти роли был награжден «Золотой пальмовой ветвью». В 2000 году состоялась премьера драмы «Шоколад», Джонни Деппа номинировали на премию Гильдии киноактеров США.

Вместе с Кейт Уинслет актер появился в биографической драме о писателе Джеймсе Барри, который написал «Питера Пэна» — «Волшебная страна» (2004). Фильм был номинирован на «Оскар» в семи категориях. Актера отдельно отметили на премии Гильдии киноактеров США, «Золотой глобус», BAFTA, Empire Awards и «Сатурн». После выхода драмы «Распутник» в 2004 году за Джонни Деппом закрепился статус секс-символа Голливуда.

Знаковой работой в карьере актера стала серия фильмов «Пираты Карибского моря». Актер много работал над образом Капитана Джека Воробья, благодаря чему персонаж стал популярен, его фразы разлетелись на цитаты.

«Я никогда не ассоциировал себя со своим персонажем. Просто нам очень повезло, что он чудесным образом совпал со вкусами зрителей, и они его полюбили. Капитан Джек Воробей привлекателен тем, что он может все время быть таким, каким большинство людей может быть только изредка. У него есть своего рода лицензия на непочтительность, но изначально мы не ждали от нашего персонажа такого успеха», — рассказывал Депп «Кинопоиску».

В фильмографии Джонни много культовых проектов. Среди них «Чарли и шоколадная фабрика» (2005), «Ромовый дневник» (2010), «Алиса в Стране Чудес» (2010), «Фантастические твари и где они обитают» (2016), «Убийство в Восточном экспрессе» (2017), «Во все тяжкое» (2019).

С 2021 по 2022 год у актера была пауза в съемках, вызванная отказом режиссеров снимать его из-за скандального развода с Эмбер Херд. Но после окончания долгого судебного процесса ему удалось возобновить карьеру. В 2023-м он сыграл короля Людовика XV в историческом фильме «Жанна Дюбарри».

Личная жизнь Джонни Деппа

Впервые актер женился еще до своей популярности. Он состоял в браке с 1983 по 1985 год с гримершей Лори Эллисон.

Когда Джонни Депп стал одним из секс-символов, его начали окружать самые красивые и успешные женщины. Влюбчивый мужчина сразу же делал предложения своим избранницам. Так, он был помолвлен с актрисами Дженнифер Грей, Шерилин Фенн, Вайноной Райдер. Последней он даже посвятил татуировку — «Вайнона навсегда» на руке. Но после расставания изменил на «алкаш навсегда». Продолжительный роман у него был с моделью Кейт Мосс (с 1994-го по 1998-й).

Во время съемок фильма «Девятые врата» (1999) познакомился с французской актрисой Ванессой Паради. Ради возлюбленной актер переехал во Францию, где приобрел ранчо недалеко от Сен-Тропе. На территории был сад, виноградник, конюшня. Здесь Джонни выращивал помидоры. У пары родилось двое детей: дочь Лили-Роуз Мелоди Депп (1999) и сын Джек (2002). Но артисты расстались в 2012 году из-за связи Джонни с партнершей по фильму «Ромовый дневник».

«Часть меня всегда хотела жить в доме, окруженном белым штакетником, чтобы во дворе бегала парочка детей, жена ждала на кухне и золотые рыбки плавали в аквариуме. Но другая моя часть норовит оказаться в грязной луже, искупаться там», — говорил актер в одном интервью.

Роман с Эмбер Херд начался в 2011 году, когда он еще был в отношениях с Паради. В 2014-м американский актер сделал новой избраннице предложение. Через год они сыграли свадьбу. Брак с Эмбер не стал счастливым. Зато запомнился громким разводом.

Весь мир наблюдал за бракоразводным процессом Деппа и Херд. Женщина обвинила супруга в домашнем насилии и пристрастии к алкоголю. В свою очередь актер заявил, что она ему изменяла. Суд их развел, а Деппа обязал выплатить Херд 7 миллионов долларов. Актер пытался восстановить репутацию. Он предоставил более 80 видеозаписей с домашних камер видеонаблюдения, где видно, что агрессию проявляет Эмбер, а не он. Также Джонни подал ответный иск о клевете. В 2022 году он смог выиграть дело. Правота актрисы была признана лишь частично. Обе стороны обязали выплатить друг другу денежные компенсации.

После развода голливудский актер имел несколько романов: с актрисой Софи Германн, адвокатом Джоэль Рич, русской танцовщицей гоу-гоу из Санкт-Петербурга Полиной Глен. Также Daily Mail стало известно, что с 2021 года по настоящее время он состоит в отношениях с русской предпринимательницей и моделью из Екатеринбурга Юлией Власовой, которая младше его на 22 года. Молодые люди познакомились на международном кинофестивале в Карловых Варах. Девушка проживает в Чехии.

Джонни Депп сейчас

В мае 2024 года стало известно, что Джонни сыграет одну из главных ролей в новом проекте под названием The Carnival at the End of Days («Карнавал под конец света»). Вместе с ним принимают участие Адам Драйвер, Джефф Бриджес, Джейсон Момоа. Деппу досталась роль сатаны.

Голливудский актер в последние несколько лет пробует себя в роли художника. Он создал серию картин по мотивам карт Таро. Выставка проходит галерее Castle Fine Art. Примечательно, что в виде карты «Императрица» он изобразил мать своих детей Ванессу Паради.

10 лучших фильмов по версии IMDb

«Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» (2003)

«Эдвард Руки-ножницы» (1990)

«Эд Вуд» (1994)

«Волшебная страна» (2004)

«Что гложет Гилберта Грэйпа?» (1993)

«Донни Браско» (1997)

«Мертвец» (1995)

«Страх и ненависть в Лас-Вегасе» (1998)

«Кокаин» (2001)

«Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» (2006)

Социальные сети

*Соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.