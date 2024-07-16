«Училась в сортягской школе, ходила в походы с классом». Русская модель из Екатеринбурга встречается с Джонни Деппом

История любви голливудского актера и русской красавицы с Урала.

В 2022 году в Сети появились фото звезды Голливуда Джонни Деппа в компании яркой блондинки. Снимок влюбленных опубликовал 7-кратный обладатель «Грэмми» Джефф Бек после своего концерта в Чехии. Тогда журналисты не смогли установить личность девушки. Спустя два года Daily Mail стало известно, что актер до сих пор состоит в отношениях с этой женщиной. Оказалось, это русская красавица из Екатеринбурга.

Подробности романа россиянки и Джонни Деппа

Возлюбленную звезды «Пиратов Карибского моря» зовут Юлия Власова. Ее по фото в Сети опознала одна из одноклассниц. Они учились в средней школе в Железнодорожном районе, который также просто называется Сортировка или Сортяга.

«Простая девчонка выбилась в Голливуд! Училась в сортягской школе, где были стрелки и буллинг. В детстве она не наряжалась в бренды, была обычной девочкой, ходила в Pizza Mia, в походы с классом», — приводит слова одноклассницы E1.RU.

По данным Daily Mail, уральская красавица познакомилась с мировой звездой еще летом 2021-го, оба были гостями международного кинофестиваля в Карловых Варах. После чего их периодически видели вместе. А 12 июля 2024 года представители СМИ засняли актера с россиянкой на вертолетной площадке в Лондоне. Парочка много улыбалась и мило общалась. У Джонни и Юлии разница в возрасте составляет 33 года, но для них это не проблема.

Издание People, ссылаясь на свой источник, заявило, что они весело проводят время и не строят планов. «61-летний актер из «Пиратов Карибского моря» и модель Юлия Власова ведут себя «непринужденно». Они пока не используют ярлыки «парень-девушка», встречаются то тут, то там», — рассказал собеседник.

Связь Юлии с голливудской звездой мать русской модели комментировать отказалась. Родители Власовой до сих пор живут на Урале. «Лучше с дочерью по этому поводу разговаривать, я ничего не знаю, все вопросы к ней», — сказала мама Юлии Галина E1.RU.

9 июля этого года Юлия отметила свой день рождения. Блондинке исполнилось 28 лет. Россиянка поделилась снимками празднования из частного самолета и красивого дома. Фанаты голливудской звезды уверены, что это особняк их кумира. Сам актер никак не подтверждал свои отношения с моделью из России.

Фанаты Джонни Деппа нашли страницу его новой девушки в Instagram* (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Пользователи соцсети оставляют под ее постами множество комментариев. Например, Власову часто сравнивают с бывшей супругой актера Эмбер Херт. Но Юлия не боится хейта, в ответ на негатив отправляет эмодзи в виде сердечка. Однако закрыла свой аккаунт вскоре после возросшего к ней внимания со стороны общественности.

«Друзья, прошу вас воздержаться от предоставления каких-либо интервью журналистам, касающихся меня и моей личной жизни. Буду признательна за ваше понимание и уважение к моей приватности», — опубликовала сторис с просьбой Юля.

Юлия Власова. Фото Соцсети

Кто такая Юлия Власова

Юлия родилась в маленьком городке Полевской на юге Свердловской области в самой обычной семье, здесь она училась в школе № 8. После развода родителей вместе с мамой переехала в Екатеринбург, где пошла в школу № 4. После получения аттестата о среднем общем образовании Власова сперва училась в УрГУПС, а после переехала в столицу России, где стала студенткой Московского государственного института международных отношений по специальности «переводчик с чешского и английского языков». Также девушка училась в Западно-Чешском университете в Праге, где и обосновалась после получения диплома.

В 2021 году модель начала работать в крупной компании по производству деталей для воздушного транспорта Workpress Aviation. Здесь Власова занимала должность главного координатора перевозчиков. Но вскоре девушка решила открыть свой салон красоты She в столице Чехии.

Работая в сфере красоты, Юлия смогла кардинально преобразить свою внешность. Она стала длинноволосой блондинкой с пышной грудью и тонкой талией. Благодаря ярким данным Власова стала участницей международного конкурса красоты «Мисс офис», смогла дойти до финала. После чего она стала сниматься в рекламах брендов одежды.

В свободное время возлюбленная Джонни Деппа путешествует по Европе, занимается спортом и воспитывает собаку породы шпиц по кличке Мила.

Эмбер Херд и Джонни Депп. Фото Кадр из фильма «Ромовый дневник»

С кем ранее встречался Джонни Депп

Джонни Депп был трижды женат. Впервые он отправился под венец в возрасте 20 лет. Начинающий актер связал себя узами брака с гримершей Лори Энн Эллисон. Женщина была на пять лет старше. Спустя два года пара подала на развод. У голливудского актера также были романы с такими актрисами, как Кейт Мосс, Шерилин Фенн, Вайнона Райдер.

В 1998 году звезда «Чарли и шоколадная фабрика» познакомилась со своей второй женой, актрисой и певицей Ванессой Паради. Депп и его новая возлюбленная сыграли свадьбу и переехали во Францию. В семье появилось на свет двое детей: дочь Лили-Роуз Мелоди (родилась в 1999 году) и сын Джон Кристофер (2002). В 2012-м Паради подала на развод из-за интрижки Джонни с коллегой по съемочной площадке фильма «Ромовый дневник» Эмбер Херд.

В 2015 году Депп и Херд сыграли свадьбу. Однако брак был недолгим, через год они скандально развелись. Актриса обвинила супруга в домашнем насилии и пристрастиях к алкоголю. В 2018 году звезда «Аквамена» дала интервью Washington Post, где подробно рассказала о том, что подвергалась издевательствам. В 2019 году Джонни подал на третью жену в суд за клевету и потребовал в качестве компенсации 50 миллионов долларов. Адвокаты Эмбер выдвинул встречный иск на 100 миллионов долларов. За судебными процессами звезд Голливуда наблюдал весь мир. Дело затянулось на несколько лет из-за пандемии коронавируса. 1 июня 2022 года суд признал обе стороны виновными в клевете друг на друга и обязал выплатить компенсации.

После скандального развода голливудский актер встречался с моделью Софи Германн, адвокатом Джоэль Рич, его даже подозревали в отношениях с юной кинозвездой Дженной Ортегой.

Также звезда «Эдвард Руки-ножницы» состоял в отношениях с еще одной девушкой из России. В 2019 году у актера был роман с танцовщицей гоу-гоу из Санкт-Петербурга Полиной Глен. Хореограф переехала в Лос-Анджелес, где на одной из вечеринок встретила Джонни Деппа. Западные СМИ писали, что актер даже хочет жениться на возлюбленной. Полина заявила, что не готова к публичности и вернулась в родной город.