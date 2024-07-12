Биография Екатерины Варнавы: от КВН до секс-символа российского ТВ

Непростая история комедийной актрисы.

Екатерина Владимировна Варнава

Дата рождения: 9 декабря 1984 года

Место рождения: Москва

Рост: 181 см

Начало карьеры: 2004 год

Детство и юность Екатерины Варнавы

Екатерина Варнава — коренная москвичка. Она родилась в российской столице 9 декабря 1984 года. Поклонники часто интересуются национальностью актрисы из-за необычной внешности. Отец Екатерины из Казахстана, а мать — русская.

Практически сразу после рождения Екатерины семья Варнавы — родители и старшие братья Игорь и Алексей — переехала в ГДР, в Вюнсдорф, где прожила около 7 лет.

В 1991 году семья будущей актрисы вернулась в Москву, а девочка пошла в российскую школу, где у нее начались большие проблемы. Екатерина страдала от буллинга. Лишь после того, как старший брат поговорил с обидчиками сестры, сверстники ее приняли. Однако она до сих пор не любит вспоминать школьные годы.

В детстве Варнава профессионально занималась бальными танцами, но в 14 лет получила травму спины, из-за которой пришлось забыть о спорте. Однако танцы в ее жизни все же остались.

После школы актриса поступила в МИСиС на юридический факультет, где увлеклась игрой в КВН.

Екатерина Варнава и Мария Кравченко. Фото Соцсети

Начало карьеры и популярность

КВН

Именно КВН повлиял на будущую судьбу Варнавы. Сначала она выступала в команде «Свои секреты», а затем перешла в «Сборную малых народов». В 2004 году Екатерина впервые появилась на телеэкранах.

Правда, в высшей лиге «Сборная малых народов» провела всего один сезон и то не столь успешно. Потом актриса снова начала выступать с командой «Свои секреты», где образовала яркий дуэт с Марией Кравченко.

Comedy Woman

После КВН молодую актрису пригласили в телепроект Comedy Woman. Там она выступала в образе секс-символа, и эта роль принесла ей огромную популярность.

В Comedy Woman Варнава не только снималась, но и ставила хореографию всем участницам.

В 2016 году на телепроекте планировали обновление состава, и СМИ писали, что Екатерину в шоу больше не возьмут. Сама актриса в своих соцсетях сообщила, что не прошла кастинг. Может, это было пиар-ходом, но Варнава все же появилась в новом сезоне.

В 2019 году проект из-за падения рейтингов все же закрыли. К тому же планируемые гастроли на 2020-й пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Для Екатерины эта история навсегда завершилась.

Екатерина Варнава. Фото Global Look Press

Фильмы и телевидение

Еще во время работы в Comedy Woman Варнаве стали поступать предложения сняться в кино и сериалах. Впервые на экранах звезда КВН появилась с эпизодической ролью в ситкоме «Универ».

Затем Екатерина сыграла героиню второго плана в картине «8 первых свиданий», которая собрала хорошие кассовые сборы. А вот фильм «Zомбоящик» с ее участием провалился. Всего она снялась в более чем десяти картинах.

Также комедийная актриса активно принимала участие в различных развлекательных проектах на телевидении и в YouTube.

Фильмография Екатерины Варнавы