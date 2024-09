Поездка в СССР, мировые хиты и болезнь: биография Элтона Джона

История успеха известного певца из Великобритании.

Элтон Джон (Реджинальд Кеннет Дуайт)

Дата рождения: 25 марта 1947 года

Место рождения: Пиннер (Великобритания)

Профессия: певец

Начало карьеры: 1962 год

Рост: 172 см

Элтон Джон родился 25 марта 1947 года в Пиннере (Великобритания). Его настоящее имя Реджинальд Кеннет Дуайт. Его отец Стэнли Дуайт служил в британских ВВС, воспитанием мальчика занималась мать — домохозяйка Шейла Дуайт. В их доме всегда звучала музыка. Стэнли играл на трубе, а у Шейлы была большая коллекция пластинок.

Реджинальд с раннего детства начал играть на фортепиано. Когда ему было 11 лет, Дуайт получил стипендию для участия в молодежной программе Королевской академии музыки. Однако отец был против того, чтобы его сын занимался музыкой.

Родители мальчика развелись, когда ему было 13 лет. Даже после того как Элтон Джон прославился на весь мир, Стэнли Дуайт так и не посетил ни одного концерта наследника.

В подростковом возрасте кумиром Реджинальда был Бадди Холли. Элтон подражал музыканту и начал носить очки, из-за чего у него развилась близорукость.

Выступать парень начал рано. 16-летний Дуайт играл и пел в местном клубе. За вечер ему платили около фунта. Молодой музыкант смог накопить деньги на электрическое пианино.

В 1960 году Элтон Джон вместе со сверстниками основал группу под названием The Corvettes. Они исполняли произведения Джима Ривза и Рэя Чарльза. Коллектив выпустил две пластинки, однако они не были популярными. С 1961 года музыканты поменяли название на The Bluesology.

В 1967 году лейбл Liberty Records A&R разместил объявление, что ищет новые таланты. На кастинг пришел Элтон Джон, но он не смог пройти прослушивание. Однако продюсеры поспособствовали его знакомству с британским поэтом-песенником Берни Топином. Молодые люди начали работать вместе, они обустроили в родительском доме Джона кабинет. Именно здесь музыканты начали писать свои первые песни. Топин был автором песен в течение всей карьеры певца. Они вместе написали более 30 альбомов.

Правда, первая пластинка под названием Empty Sky («Пустое небо», 1969) оказалась провальной. Зато второй диск Elton John (1970) взорвал все мировые чарты. Более того, он был номинирован на «Грэмми» как лучший альбом года. В пластинку вошел трек Your song («Твоя песня»), который стал визитной карточкой певца. Элтон Джон до сих пор ее исполняет на своих концертах.

Его треки крутили по радио. Молодого британского артиста пригласили в США на гастроли. Издание The Time в своем материале назвало Элтона Джона «музыкальным суперменом».

Еще одной знаковой песней в карьере певца стала Candle in the Wind («Свеча на ветру»), которую он посвятил Мэрилин Монро. Композиция вышла в 1974-м и вознесла его на вершину музыкального олимпа.

В 1974 году Элтон Джон вместе с Джоном Ленноном выступил на крупной концертной площадке «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке. На сцене они исполнили композиции The Beatles. Концерт вошел в историю как последний выход Джона Леннона на сцену.

В 1976 году британский музыкант купил особняк рядом с Виндзорским замком, что помогло подружиться с королевской семьей. В 1995 году музыкант получил титул рыцаря-бакалавра и стал командором Ордена Британской империи, а спустя несколько лет удостоился титула сэра.

В 1979-м Элтон Джон — один из первых западных музыкантов, кто дал несколько больших концертов в СССР. Он выступил в Москве и Ленинграде. В столице он осмотрел достопримечательности, а также посетил футбольный матч «Динамо» — ЦСКА.

В 1980 году исполнитель выступил с бесплатным концертом в Центральном парке Нью-Йорка. Послушать музыканта собралось более 400 тысяч человек. В 1982 году здесь же он принял участие в концерте памяти своего друга Джона Леннона. Элтон посвятил ему песню Empty Garden («Опустевший сад»).

В 1994-м Элтон Джон написал несколько песен к мультфильму «Король Лев». Три трека были номинированы на «Оскар», но так и не одержали победу. Зато композиция Can You Feel The Love Tonight («Ты почувствуешь сегодня любовь?») была удостоена премии «Грэмми». За всю свою карьеру певец был 35 раз номинирован на эту премию и пять раз становился победителем.

В 1997-м Джон выступил на похоронах принцессы Дианы. Он представил новую версию трека Candle in the Wind. Было продано 30 миллионов копий данной композиции, все вырученные средства музыкант отдал в фонд принцессы Уэльской. Однако артист больше никогда не исполнял эту версию на своих концертах.

У Элтона Джона в начале его карьеры были проблемы с алкоголем и наркотиками, что впоследствии отразилось на его здоровье. В 1980-х британский исполнитель потерял голос из-за употребления марихуаны. Ему даже пришлось перенести операцию на связках. Голос вернулся, но тембр стал другим.

В 1990 году певец вместе с Майклом Джексоном взял под опеку мальчика, который был болен СПИДом. Спасти его не удалось, смерть этого ребенка изменила отношение Элтона Джона к своему здоровью. Он прошел лечение от алкоголизма, наркомании и булимии. Также основал «Фонд СПИД Элтона Джона».

В сентябре 2024 года стало известно, что 77-летний певец перенес инфекционную болезнь, после которой частично ослеп на один глаз. «Летом я боролся с тяжелой глазной инфекцией, после которой, к сожалению, один глаз может видеть лишь частично», — написал певец в своих соцсетях.

В 2019 году вышел фильм о жизни британского певца Элтона Джона «Рокетмен». Главную роль исполнил валлийский актер Тэрон Эджертон.

В 2023-м сэр Элтон Джон завершил пятилетнее прощальное турне Farewell Yellow Brick Road Tour (Прощальный тур «Дорога из желтого кирпича»). Он прекратил концертную деятельность.

В 2023-м певец продал свой особняк в Атланте. В 2024-м он выставил на аукцион вещи из этого дома. Среди них предметы искусства, антиквариат и личные вещи (часы, очки и фортепиано Yamaha).

