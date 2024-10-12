Биография Эминема: история скандального рэпера

История белокожего рэпера, который покорил мир и поборол наркозависимость.

Эминем (Маршалл Брюс Мэтерс III)

Дата рождения: 17 октября 1972 года

Место рождения: Сент-Джозефе (штата Миссури, США)

Профессия: рэпер

Начало карьеры: 1988 год

Детство и юность Эминема

Эминем родился в Сент-Джозефе (штата Миссури, США) 17 октября 1972 года в творческой семье. Его отец Маршалл Брюс Мэтерс был музыкантом, а мать Дебби Нельсон Мэтерс-Бригс — певицей.

Когда рэперу было полгода, Маршалл ушел из семьи. Дебби с сыном много переезжала. В школу мальчик пошел в пригороде Детройта, где жило преимущественно афроамериканское население. Белокожий парень подвергался издевательствами от сверстников. Однажды Эминем пролежал в коме 10 дней после избиения одноклассников.

В 1987 году подростку подарили кассету с музыкой рэпера Ice T. Парень увлекся этим музыкальным направлением и начал участвовать в баттлах.

В 17 лет он взял псевдоним M&M (первые буквы его имени). В будущем они трансформировались в Eminem (М-and-М).

Эминем. Фото Кадр из фильма «8 миля»

Музыкальная карьера Эминема

Эминем начал свою карьеру в 1995 году в составе группы New Jacks. Затем пел в музыкальном коллективе Soul Intent. Параллельно рэпер писал сольный альбом. Пластинка под названием Infinite вышла в свет в 1996 году.

Молодой артист взял новый псевдоним Slim Shady и записал диск, в котором воспевал насилие, поднимал такие темы, как бедность и любовные проблемы. В 1997-м музыкант выпустил альбом Slim Shady EP. В это же время он отправился в Лос-Анджелес на национальный рэп-баттл, где занял второе место. Организаторам он понравился, и они передали его вторую пластинку продюсеру Доктору Дре. Именно он помог молодому артисту продвинуть его диск, который принес ему первую победу на «Грэмми».

В 2000-м состоялся релиз нового альбома The Marshall Mathers LP. За первую неделю продаж было выкуплено более 1,7 миллиона экземпляров. Диск стал самым быстро продаваемым в жанре хип-хоп. Трек Stan («Стэн») занял третью строчку в рейтинге лучших песен в стиле рэп по версии издания Q. В 2001 году на церемонии «Грэмми» Эминем с этим хитом взял три статуэтки.

Пластинка The Eminem Show заняла первую строчку хит-парадов в разных странах Европы и США. Диск стал самым продаваемым в 2002 году.

В 2003 году Эминем стал первым рэпером, который получил статуэтку «Оскар». Его трек Lose Yourself («Потерять себя») был написан специально для драмы «8 миля», в которой музыкант сыграл главную роль. Песня взяла победу в номинации «Лучшая оригинальная песня».

Зимой 2009-го вышел диск Relapse при участии 50 Cent и Доктора Дре. Пластинка была приурочена к избавлению рэпера от наркотической зависимости. Альбом был отмечен премией «Грэмми». Летом 2010-го Эминем презентовал продолжение Recovery. Критики высоко оценили треки, вошедшие в пластинку.

Альбом под названием The Marshall Mathers LP 2 (2013) признан самым «атмосферным» в карьере музыканта. В записи принимали участие многие артисты. Среди них Рианна, Sia и др.

В период с 2015 по 2017 годы Эминем записал несколько хитов: Campaign Speech («Предвыборная речь»), Kill For You («Убью ради тебя»).

В 2018-м рэпер записал свой 10-й альбом. Пластинка Kamikaze с 13 песнями хорошо была встречена аудиторией. А трек из нее Venom («Веном») стал саундтреком к одноименному фильму с Томом Харди в главной роли. В 2018-м Эминем вместе с Ники Минаж записал композицию Majesty («Величество»). В нем рэпер побил собственный рекорд по скорости читки (123 слога за 12 секунд).

Летом 2024 года состоялся релиз 12-го альбома The Death of Slim Shady. В Америке диск дебютировал на первом месте в хит-параде Billboard 200.

Эминем. Фото Global Look Press

Личная жизнь Эминема

Эминем был дважды женат на своей школьной подруге Кимберли Энн Скотт. Они познакомились, когда ей было 13 лет, а рэперу — 15. В 1999 году молодые люди поженились. Но уже через два года развелись. Через 5 лет Эминем и Ким снова узаконили свои отношения, но их брак продлился всего полгода. В семье появилась дочь по имени Хейли (род. 1995).

Также рэпер был опекуном неродных детей — Скотта (дочь сестры-близняшки Кимберли Алайны) и Уитни (дочь бывшей жены, родившейся в других отношениях).

Рэпер поддерживает отношения со всеми детьми. В 2024 году его родная дочь Хейли рассказала о своей беременности в клипе отца на трек Temporary («Временно»). В конце ролика девушка вручает 51-летнему музыканту футболку с надписью «Дедушка № 1» и снимок УЗИ.

В разное время рэпер крутил романы с Бритни Спирс, Бриттани Мерфи, Мэрайей Кэри, Бейонсе, Тарой Рид. В число его пассий входила и порнозвезда Бриттани Эндрюс.

Эминем с дочерью Хейли Джейд. Фото Кадр из видеоклипа Temporary

Скандалы с Эминемом

Знаменитый рэпер часто попадает в скандалы. Основной причиной являются его песни. В своих текстах он разоблачает известных личностей, раскрывая их подноготную.

В 1999 году на него подала в суд его собственная мать Дебби Нельсон. Женщине не понравилось, что в песнях она представлена как алкоголичка и наркозависимая. Дебби выиграла дело против Маршалла.

В 2001-м против него ополчилась певица Мэрайя Кэри. Музыкант утверждал, что между ними были сексуальные отношения. Об этом он рассказал в треках Superman («Супермэн») и Bagpipes From Baghdad («Волынки из Багдада»). Артистка отрицала какую-либо связь с Эминемом. Аналогичная история произошла и с Кристиной Агилерой.

У популярного рэпера также есть условный срок, который он получил за избиение нового ухажера бывшей жены Кимберли.

Эминем много лет страдал наркозависимостью. Из-за чего попадал в неприятные инциденты. Ему даже приходилось брать паузу в карьере. Помог ему завязать певец Элтон Джон. Именно он стал наставником рэпера.

Также секретной службе США однажды пришлось вызвать рэпера на допрос из-за строчек про Дональда Трампа, который в тот момент был президентом США. Дело в том, что специалистам не понравились слова из песни Framed («Подставить») о главе государства и его дочери Иванке. Они проверили музыканта на наличие его связи с терроризмом, а также уточнили — намерен ли музыкант причинить вред американскому лидеру.

Эминем. Фото Global Look Press

10 лучших песен Эминема по версии «Яндекс. Музыки»

Mockingbird

Smack That

The Real Slim Shady

Lose Yourself

Superman

Without Me

Love The Way You Lie

Not Afraid

You Don't Know

The Monster

Награды Эминема

Премия Грэмми

My Name Is (2000)

The Slim Shady LP (2000)

The Real Slim Shady (2001)

Forgot About Dre (2001)

The Marshall Mathers LP (2001)

The Eminem Show (2003)

Without Me (2003)

Lose Yourself (2004)

Crack a Bottle (2010)

Relapse (2010)

Recovery (2011)

Not Afraid (2011)

The Monster (2015)

The Marshall Mathers LP 2 (2015)

American Music Award