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Сегодня, 13:00

Голливудская улыбка: угадай зарубежных знаменитостей по улыбке, тест

Тест: угадайте голливудских звезд по улыбке
Арина Забгаева
Заместитель шеф-редактора «Стиля жизни»
Актер Джонни Депп
Фото Getty Images
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Идеальную улыбку часто называют голливудской. Считается, что именно актеры и актрисы Голливуда задали эталон в этой сфере. На деле же, далеко не все голливудские знаменитости могут похвастаться ровнымии белоснежными зубами. Сможете угадать всех только лишь по улыбке?

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